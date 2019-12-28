إنجاز مونديالي ودوري جماهيري وآمال بعودة الأندية للمشاركات الخارجية

أيمن أبو حجلة

عمان – خطفت كرة السلة الأردنية الأضواء من بقية الرياضات الجماعية في العام الحالي، بعدما حققت إنجازا مبهرا متمثلا في التأهل والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 التي أقيمت في الصين، كما واصلت المسابقات المحلية انتعاشها بمشاركة مجموعة من الأندية.

النشاط السلوي هذا العام يعد بمثابة بارقة أمل نحو مستقبل أكثر إشراقا في اللعبة الجماعية الثانية من حيث الشعبية، ويبقى مواصلة العمل ومعالجة الثغرات ونقاط الضعف التي ظهرت على مدار العام الماضي، للمحافظة على ما تحقق والبناء عليه كذلك.

العام المقبل 2020 سيشهد بدوره مجموعة من التحديات بالنسبة لاتحاد اللعبة والمنتخب الوطني والأندية، والتفاؤل بمستويات أفضل سواء محليا أو إقليميا، إضافة إلى الارتقاء بمستويات القاعدة الناشئة، سيكون حجر الأساس لمزيد من الإنجازات.

المنتخب الوطني

الإنجاز الأكبر الذي تحقق في العام 2019 على مستوى كرة السلة الأردنية، كان المشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 التي أقيمت في الصين من 31 آب (أغسطس) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين، بمشاركة 32 منتخبا.

التأهل إلى النهائيات كان صعبا، وتوجب على “صقور النشامى” تحقيق فوزين لافتين على الصين ونيوزيلندا في النافذة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، أمام جمهور عريق احتشد لمؤازرة الفريق على مدرجات صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين، من أجل ضمان بطاقة التأهل عن المجموعة على حساب المنتخب اللبناني.

الانتصاران المهمّان على الصين ونيوزيلندا في شباط (فبراير) الماضي، كانا بمثابة نسمة هواء منعشة للسلة الأردنية بشكل عام، ذلك لأن نتائج المنتخب الوطني خلال الفترة الإعدادية لهاتين المباراتين، لم تقدم أي إيحاء بقدرة الفريق على حجز بطاقته إلى النهائيات العالمية، خصوصا في دورة دبي الدولية التي شهدت مشاركة أردنية أولى بعد غياب دام سنوات.

لكن انضمام “المجنس” دار تاكر لمعسكر الفريق، وخوض أحمد الدويري للمباراة الثانية أمام نيوزيلندا، بعد شكوك حول قدرته على الالتحاق بالفريق نتيجة ارتباطاته مع فريقه فنربخشة التركي، منحا بقية اللاعبين الدفعة المعنوية اللازمة لتحقيق المطلوب، فتأهل المنتخب الوطني إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق، مجتازا جميع العقبات التي رافقت مشواره في التصفيات.

المدرب الأميركي جوي ستايبينغ، أثبت أنه أهل بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، صحيح أن اللاعبين لم يعتادوا على الطريقة الصارمة للمدرب في البداية، إلا أنهم سرعان ما تأقلموا على الأمر، وصرامة ستايبينغ عوضها مساعده كيلتون تومسون صاحب العلاقة المميزة مع اللاعبين، كما بذل مدرب الحمل البدني جايسون أرنولد جهدا ضخما لرفع لياقة “الصقور”، ويبقى المدرب العام زيد الخص، بمثابة حلقة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني، وهو الذي نقل خبرته الطويلة إلى اللاعبين الذين لعب بعضا منهم إلى جانبه في السابق.

في المشاركة المونديالية الثانية للمنتخب الوطني، بعد الأولى في تركيا العام 2010، حل المنتخب في مجموعة صعبة بالقرعة التي أقيمت في آذار (مارس) الماضي، إلى جانب منتخبات فرنسا وألمانيا والدومينيكان، وبدأ مشوار الإعداد للبطولة في بداية نيسان (ابريل)، عبر تمارين مكثفة، ثم خاض معسكرا في الولايات المتحدة، وشارك في بطولة ويليام جونز في الصين تايبيه، ثم خاض معسكرات أوروبية لعب فيه مباريات قوية أمام منتخبات معروفة مثل روسيا وبولندا وتشيكيا وتركيا، وأخيرا شارك في بطولة تحدي أطلس في الصين، لعب خلالها مباراة للتاريخ أمام اليونان.

في النهائيات العالمية، كاد المنتخب الوطني يفاجئ منافسه الدومينيكاني، فخسر في اللحظات الأخيرة بفارق 4 نقاط (76-80)، وخسر مباراتيه الأخريين في الدور الأول أمام فرنسا، وكذلك مباراته الأولى في دور الترضية أمام كندا، قبل أن يحقق أول فوز له بتاريخه في النهائيات، عندما تخطى المنتخب السنغالي (79-77).

المنتخب الوطني مقبل على المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2021 في شباط (فبراير) المقبل، وهناك مجموعة من التساؤلات المطروحة في الشارع الرياضي، أهمها يتمحور حول الاستعانة ببعض اللاعبين الجدد ممن برزوا على صعيد المسابقات المحلية، خصوصا وأن معدل أعمار اللاعبين الأساسيين الحاليين كبير نسبيا، كما يبقى مستقبل المدرب ستايبينغ مجهولا، خصوصا وأن عقده الحالي ينتهي مع نهاية النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2021.

الأندية

تضاعف نشاط الأندية بكرة السلة على صعيد المسابقات المحلية، خصوصا على مستوى الرجال، لكن يعيب مسابقة الدوري الممتاز أنها ما تزال قصيرة بمشاركة ستة فرق.

أندية الوحدات والأهلي والأرثوذكسي، بذلت جهودا لافتة في إعادة إحياء اللعبة، من خلال جلب الرعاة والتعاقد مع أفضل اللاعبين المحليين، كما ظهر الجبيهة كمنافس جدي، قادر على مواصلة التطور في السنوات المقبلة، شريطة أن تستمر إدارة الأهلي في دعم فريقها السلوي، وأبى الجزيرة وكفريوبا أن ينسحبا من المشهد رغم الصعوبات التي عانيا منها على الصعيد المالي.

نادي الرياضي الذي يعتبر ركيزة أساسية في كرة السلة الأردنية، آثر الانسحاب من دوري الرجال، ليصب تركيزه على الفئات العمرية التي طالما كان داعما لها على مدار العقود الثلاثة الماضية.

الدوري الممتاز في الموسم الماضي، شهد فوز الأهلي باللقب بعد التغلب في سلسلة الدور النهائي على كفريوبا، وذلك بفضل إدارة فنية مستقرة من المدرب الوطني عماد السعيد، وتألق اللاعبين زيد عباس ومالك كنعان ومحمد شاهر ومنير دعيس وإبراهيم حماتي ومحمد حسونة، وبقية “الكتيبة الأهلاوية” المتألقة، وعلى الصعيد الفردي، نال نجم المنتخب الوطني أحمد حمارشة، جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، طبقت فكرة جديدة نالت استحسان المشاركين فيها لكنها بحاجة للمزيد من التطوير، وهي فكرة الدوري الصيفي الذي أقيم برعاية كبرى شركات السيارات، فحصل اللاعبون الشبان على فرصة للتعبير عن قدراتهم قبل انطلاق الموسم السلوي الجديد، خصوصا في ظل الانشغال بتحضيرات لاعبي المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وبرز في الدوري مجموعة من اللاعبين الشباب الذي انضموا لاحقا لفرق دوري الرجال، وعلى رأسهم إسحق مرقة ونبيل أبو شريخ ومحمد البدور.

وانطلق الموسم السلوي الجديد في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من خلال مسابقة كأس الأردن التي شهدت مشاركة أندية الدوري الممتاز الدرجتين الأولى والثانية، وفاز الأهلي باللقب بعد تخطي الأرثوذكسي في النهائي.

الدوري الممتاز انطلق أوائل الشهر الماضي بمشاركة 6 فرق هي: الأهلي وكفريوبا والأرثوذكسي والوحدات والجزيرة والجبيهة، وخرج الجزيرة وكفريوبا من المرحلة الأولى، علما بأن الدور نصف النهائي سينطلق يوم غد الجمعة.

أهم ما ميز الدوري هذا الموسم، عودة اللاعب الأجنبي، الذي وإن شاب أداؤه النزعة الفردية، فإنه قدم مجموعة من الفوائد الفنية للاعب المحلي، خصوصا في مركز لاعب الارتكاز الذي بات عملة نادرة في الملاعب الأردنية.

الحضور الجماهيري كان لافتا كذلك، لكن المباريات لم تخل من أحداث شغب على المدرجات، شارك فيها اللاعبون أيضا، وهو ما أرغم الاتحاد على اتخذ سلسلة من العقوبات بحق المتسببين.

ويبقى الاتفاق مع بنك الإسكان لرعاية الدوري الممتاز، خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن اتحادات أخرى تعاني لإيجاد رعاة لمسابقاتها هذه الأيام.

المطلوب في العام المقبل مواصلة الزخم، ومساعدة بطل الدوري على إعادة الأردن إلى خريطة المشاركات في البطولات العربية والآسيوية بعد غياب طال كثيرا، كما أن الاتحاد مطالب في الفترة المقبلة، بإقامة دوري للشباب تحت 20 عاما، لأن هذه الفئة العمرية مظلومة حاليا بسبب عدم توفر الفرصة لإثبات قدراتها على المستوى التنافسي على صعيد فرق الرجال.

السيدات

عادت الحياة إلى كرة السلة النسوية، وشهدنا ولادة تنافس صحي بين قطبين جديدين للعبة على صعيد فرق السيدات، هما الفحيص والأرثوذكسي.

فاز الفحيص بلقب دوري السيدات الموسم الماضي، بعد منافسة محتدمة مع الأرثوذكسي، في وقت حل فيه ديونز في المركز الثالث، والجبيهة في المركز الرابع.

وشارك الفحيص في البطولة العربية للسيدات بالاسكندرية وحل في المركز الثالث، قبل أن يشارك في النسخة التالية الشهر الماضي، ويحتل المركز الرابع، كما استضاف النادي أيضا منافسات بطولة غرب آسيا لأندية السيدات، بيد أن الفريق حل في المركز الرابع والأخير، في بطولة انسحب منها الأرثوذكسي احتجاجا على القرارات التحكيمية.

وأقدم اتحاد اللعبة على التعاقد مع المدرب ظافر كالايشوغلو، لتولي تدريب منتخب السيدات الذي عاد للمنافسات بعد غياب عبر استضافة بطولة غرب آسيا للمنتخبات في آب (أغسطس) الماضي، من دون أن يحقق النتائج المرجوة، ليرحل المدرب التركي بمجرد انتهاء عقده.

لكن هناك آمالا كبيرة معقودة على جيل الناشئات الذي برز بقوة من خلال دوري تحت 14 الموسم الماضي وتحت 16 سنة، فتم تشكيل منتخب للناشئات الذي استلم نايف عصفور تدريبه بعد رحيل المدرب التركي كالايشوغلو، وأقام الاتحاد بطولة إقليمية ثلاثية بمشاركة منتخبات الأردن وسورية والعراق، وفاز المنتخب السوري باللقب بعد تفوقه في الختام على المنتخب الوطني الذي حل في المركز الثاني.

وتجرى حاليا منافسات الموسم الجديد من دوري السيدات، حيث تقام مباريات المرحة الثانية (المثلث الذهبي) بمشاركة فرق الفحيص والأرثوذكسي والمقاولون، بعدما خرج بيت يافا مبكرا من المرحلة الأولى.