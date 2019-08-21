إنجاز 47 % من أعمال تقاطع المدينة الرياضية – صور

عمان- الغد- أنهت امانة عمان كامل التوسعات لمنطقة تقاطع المدينة الرياضية في كل من شارع الشريف ناصر بن جميل، وشارع الشهيد، وشارع الملكة علياء وبمحاذاة المدينة الرياضية.

ويعتبر التقاطع من مشاريع التحسينات المرورية الحيوية التي تعمل على تنفيذها الأمانة وسينجز وفقاً لمديره المهندس علاء الازايدة في الربع الثاني من العام المقبل وبلغت نسبة الانجاز فيه حتى تاريخه 47 %.

واضاف ان مكونات المشروع تشمل إنشاء جسرين علويين لخدمة السير القادم من شارع الملكة رانيا العبدالله باتجاه شارع الشهيد، والثاني لخدمة السير من شارع الملكة علياء باتجاه شارع الشريف ناصر بن جميل.

وتشمل ايضاعناصر المشروع إنشاء محطة ركاب على دوار المدينة الرياضية ومسار للباص سريع التردد بطول كيلو ونصف.

وتعمل الامانة حاليا على إنشاء قواعد الجسور على شارع الملكة علياء وشارع الشهيد، فيما تم الانتهاء من القواعد والاعمدة للجسور على شارع الشريف ناصر بن جميل وشارع الملكة علياء تمهيدا للبدء باعمال الجسور التي سيتم إنشائها بجدران التربة المسلحة للمداخل والمخارج.

وكانت الامانة أنهت تركيب 4 إشارات ضوئية في محيط منطقة العمل للتخفيف من ضغط الحركة المرورية، والسماح في نفس الوقت لمزاولة الأعمال الانشائية داخل منطقة الدوار، وأعمال الجدار الاستنادي عند البوابة رقم واحد مدخل المدينة الرياضية .