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إنجلترا ترفع أسعار الفائدة للمرة 12 على التوالي

4:22 م2023-05-11
إنجلترا ترفع أسعار الفائدة للمرة 12 على التوالي
إنجلترا ترفع أسعار الفائدة للمرة 12 على التوالي

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رفع بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وتوقع البنك في بيان اليوم الخميس تراجع معدل التضخم بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأغذية.
وأوضح البنك أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الأوكرانية، وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.
يشار إلى أن بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة 12 مرة على التوالي.
–(بترا)

4:22 م2023-05-11
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