إنجلترا تستضيف الدنمارك وديا استعدادا لكأس أوروبا 2020

لندن – يستعد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لمسابقة كأس أوروبا 2020، باستضافة نظيره الدنماركي في واحدة من مباراتين وديتين ستقامان في ملعب ويمبلي في آذار (مارس) المقبل.

وستقام المباراة مع الدنمارك التي حسمت تأهلها الاثنين بالتعادل 1-1 مع إيرلندا، في 31 آذا (مارس)، على أن تقام مباراة أخرى مع خصم يعلن عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.

