إنجلترا تعلن عزل بن تشيلويل وماسون ماونت وغيابهما أمام التشيك

لندن –أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء عزل لاعبي منتخب بلاده المدافع بن تشيلويل ولاعب الوسط مايسون ماونت حتى 28 حزيران/يونيو بعد اعتبارهما مخالطين للاعب وسط منتخب اسكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن لاعبيه لن يخوضا المباراة ضد تشيكيا المقررة مساء اليوم في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة السادسة عشرة لكأس أوروبا، وعلى الأرجح مباراة الدور ثمن النهائي الذي بلغه منتخب الأسود الثلاثة، وذلك في حال عدم إنهائه الدور الأول في صدارة مجموعته. – (أ ف ب)