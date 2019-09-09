إنجلترا وفرنسا تخوضان اختبارين سهلين

لندن – سيعتمد منتخب انجلترا على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة كوسوفو العنيدة التي لم تخسر في آخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان اليوم على ملعب سانت ماري في ساوثمبتون في أول لقاء بينهما، في حين من المتوقع الا يواجه المنتخب الفرنسي أي صعوبة في تخطي اندورا المغمورة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات العام 2020 من البطولة القارية.

وضرب منتخب “الأسود الثلاثة” بقوة في مبارياته الثلاث الأولى مسجلا 14 هدفا من خلال انتصارات ساحقة على جمهورية التشيك 5-0 ثم على مونتينيغرو 5-1 فبلغاريا 4-0.

وكان نصيب هداف المنتخب وتوتنهام هاري كاين 6 أهداف بينها هاتريك في مرمى بلغاريا رافعا رصيده الى 25 هدفا في 40 مباراة دولية، ورحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي 4 اهداف بينها هاتريك في مرمى الجمهورية التشيكية.

واعرب مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت عن سعادته لامتلاكه هذه القوة الضاربة في خط المقدمة بقوله بعد مباراة بلغاريا “أنا سعيد جدا بالنتيجة وتحديدا من مساهمة خط الهجوم التي كانت رائعة”.

وأشاد ساوثغيت بهداف المنتخب كاين معتبرا اياه قدوة للاعبين الشبان بقوله “لقد توقفنا وتابعنا كيفية تنفيذه لركلات الجزاء خلال الحصة التدريبية لمدة 20 دقيقة تقريبا. يريد ان يمنح نفسه اكبر نسبة من النجاح عندما يقوم بذلك”.

واضاف “هذا الامر يمنحنا ثقة عالية عندما تُحتسب لنا ركلة جزاء. انه قدوة لجميع الشبان الذين يتابعونه. يملك عقلية الفوز دائما وهو هداف من طراز عال”.

في المقابل اعتبر كاين بان الالقاب اهم من الإنجازات الشخصية له وقال في هذا الصدد “بالطبع أمر رائع تسجيل الأهداف والحصول على الجوائز الفردية، لكن الأهم هو قيادة المنتخب الوطني إلى إحراز الألقاب وهذا ما لم ينجح به المنتخب الإنجليزي منذ فترة طويلة”.

وأحرز منتخب الأسود الثلاثة لقبا كبيرا واحدا عندما استضاف كأس العالم العام 1966 بالفوز على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد. وأوضح “ادرك تماما بان جميع زملائي يملكون الرغبة في تحقيق الفوز ببطولة كبرى لكن الجميع تحدث عن هذا الأمر على مدى السنوات العشرين الاخيرة ولم نحقق اي شيء”.

وتابع كاين الذي ساهم ببلوغ فريقه نصف نهائي مونديال روسيا قبل الاكتفاء بالمركز الرابع “تذوقنا بعض النجاح في مونديال روسيا 2018 لكننا لم نحصل على ما كنا نتمناه لكن يتعين علينا استغلال ذلك حافزا لكأس أوروبا 2020″، علما بأن الدور نصف النهائي والمباراة النهائية مقرران على ملعب ويمبلي في لندن.

وعلى الرغم من حداثة عهد كوسوفو التي انضمت الى عائلة الاتحاد الأوروبي العام 2015 وإلى الفيفا بعدها بعام واحد، فان المنتخب حقق عروضا لافتة في الأشهر الأخيرة بدليل عدم خسارته أي من مبارياته الـ15 الأخيرة، ويحتل المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن انجلترا علما بأنه لعب مباراة أكثر.

في المقابل، يتوقع ان يجري مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تغييرات عدة على تشكيلته الاساسية التي خاضت المباراة الاخيرة ضد البانيا (4-1) السبت عندما يلتقي اندورا المغمورة ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وكان ديشان واضحا خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج “تيلي فوت” على القناة الأولى الفرنسية بقوله “ستكون هناك تغييرات. ارغب في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين على مدى المباراتين”.

وتشهد المجموعة منافسة حامية الوطيس إذ تتساوى ارصدة ثلاثة منتخبات في الصدارة وهي فرنسا وتركيا وايسلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع اندورا في قاع الترتيب من دون أي نقطة من خمس مباريات.

وكان المنتخب الفرنسي فاز ذهابا برباعية نظيفة في آذار (مارس) الماضي وكل الدلائل تشير إلى انه سيجدد فوزه نظرا للفوارق الفنية بين المنتخبين.

يذكر ان المنتخب الفرنسي بلغ نهائي النسخة الأخيرة التي استضافها وخسر أمام البرتغال 0-1 بعد التمديد قبل أن يعوض من خلال التتويج بكأس العالم في روسيا 2018.

اما البرتغال حاملة اللقب القاري فتحل ضيفة على ليتوانيا متذيلة ترتيب المجموعة الثانية آملة في تحقيق فوزها الثاني تواليا خارج ملعبها على مدى أربعة ايام بعد فوزها على صربيا في بلغراد 4-2 السبت.

وتعول البرتغال على نجم يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 89 هدفا في 159 مباراة دولية وعلى بعض الوجوه الشابة امثال برناردو سيلفا من مانشستر سيتي وجواو فيليكس جناح اتلتيكو مدريد.

وتتصدر اوكرانيا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات وتأتي البرتغال في المركز الثاني مع 5 نقاط من 3 مباريات.-(أ ف ب)