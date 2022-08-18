إنجوت بروكرز تطلق سلسلة من الندوات الإلكترونية للمبتدئين

لتسهيل الحصول على أفضل الفرص الاستثمارية

عمّان، آب 2022: حرصاً منها على مواصلة هدفها المتمثّل في نشر ثقافة الاستثمار بين جميع فئات المجتمع وخاصةً فئة الشباب، ستعقد شركة إنجوت بروكرز –المنظّمة والمرخّصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية– سلسلة من الندوات الإلكترونية المجانية التي ستتناول مواضيع مختلفة من شأنها أن تفيد كل متداول بمستوى مبتدئ أو متوسط، أو حتى المهتمين بالبدء في هذا المجال. وستُقام هذه الندوات خلال الفترة ما بين 23 آب ولغاية 24 أيلول 2022، وبإمكان المهتمين متابعتها عبر هذا الرابط: t.ly/snqa.

وسيقدّم الندوات زيد مدبك، وهو مهندس مالي ومدير قسم التعليم في إنجوت بروكرز، والذي يمتلك معرفة نظرية كبيرة وخبرة عملية واسعة –تصل إلى عشر سنوات- في الأسواق المالية العالمية، إلى جانب حصوله على شهادة (CFA).

وستركّز الندوات على بناء معرفة المتداولين وتطويرها وصقل مهاراتهم تدريجياً؛ إذ ستبدأ بأهم المواضيع الأساسية، مثل التحكّم في الانفعالات عند فتح الصفقات أو إغلاقها، وكيفية تحديد الأخبار المهمة التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية وتحليلها، وصولاً إلى المواضيع الأكثر تقدماً، مثل شرح أهم المصطلحات الفنية في التداول بشكل مبسّط، من ضمنها التضخّم وأنماط الشموع اليابانية، لتمكين المتداولين من فهم حركة الأسعار على الرسوم البيانية وقراءتها.

–انتهى–

انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. هي شركة وساطة مالية منظّمة ومرخّصة تُقدّم للعميل فرص تداول متميزة عبر تزويده بمجموعة متنوعة من الأدوات المالية –تتمثل في السلع والأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس وغيرها– من خلال منصة التداول الأكثر شيوعاً في العالم وهي ميتاتريدر 5. وتضمن لك تجربة تداول فريدة من نوعها من خلال البيئة التنافسية التي توفرها وخدماتها المميزة التي تقدمها.

لمعرفة المزيد عن الشركة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.ingotbrokers.com.jo، أو اتصل على الرقم 0096265885260، أو يمكنك زيارة مكاتب الشركة في أم أذينة، 5 شارع سعيد أبو جابر، عمّان، الأردن.