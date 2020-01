إنديانا يواصل صحوته وسبيرز يستيعد توازنه – فيديو

لوس انجليس – واصل إنديانا بيسرز صحوته وحقق فوزه الخامس على التوالي عندما تغلب على مضيفه دنفر ناغتس 115-107، فيما استعاد سان أنتونيو سبيرز توازنه بفوزه على ضيفه ميامي هيت 107-102 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى على ملعب “بيبسي سنتر” وأمام 19520 متفرج، قلب إنديانا بيسرز الطاولة على مضيفه في الربع الأخير عندما حسمه في صالحه بفارق 15 نقطة (41-26) ماحيا النقاط السبع التي كان متخلفا بها قبل خوضه (74-81).

وحسم دنفر ناغتس الربع الأول في صالحه بفارق ست نقاط (21-15)، وفرض التعادل نفسه في الربع الثاني (29-29)، ثم حسم ناغتس الثالث بفارق نقطة واحدة (31-30)، قبل أن ينتفض الضيوف في الربع الأخير.

ويدين إنديانا بفوزه إلى لاعبه البديل دوغ ماكديرموت الذي كان أفضل مسجل في صفوفه برصيد 24 نقطة، وأضاف كل من الثلاثي الليتواني دومانتاس سابونيس ومالكوم بروغدون وتي جاي وارين 22 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و15 متابعة للعملاق الليتواني (2,11 م)، وثماني تمريرات حاسمة لبروغدون.

Domantas Sabonis tallies his 1st career triple-double and the @Pacers pick up their 5th win in a row! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/iTNQNUVojD — NBA.com/Stats (@nbastats) January 20, 2020

وعزز إنديانا بيسرز موقعه في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

في المقابل، برز الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناغتس الذي غاب عنه جمال موراي بسبب اصابة في الكاحل تعرض لها الاربعاء في المباراة ضد تشارلوت هورنتس.

Nikola Jokic's 30-point double-double headlines tonight's leaderboard. Jokic is the #NBAFantasy Player of the Night! pic.twitter.com/lbqyJwd3sl — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 20, 2020

وسجل يوكيتش 30 نقطة مع 10 متابعات بينها تسع دفاعية مع أربع تمريرات حسمة دون أن يجنب فريقه الخسارة الثالثة عشرة في 42 مباراة والتي كلفته التخلي عن المركز الثاني في المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبرز صاحب 30 فوزا في 43 مباراة حتى الآن.

وأضاف كل من ويل بارتون وجيرامي غرانت 16 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة وسبع متابعات للأول وخمس متابعات للثاني.

👀 the updated standings through Week 13’s NBA action. pic.twitter.com/6aqw73uayY — NBA (@NBA) January 20, 2020

وعلق مدرب ناغتس مايكل مالون على الخسارة قائلا “ماكديرموت قتلنا. سابونيس قتلنا”.

وهي الخسارة الأولى لناغتس بعد ثلاثة انتصارات متتالية والثانية في مبارياته السبع الأخيرة.

في المقابل، قال سابونيس “مباراة اليوم هي التي كنا بحاجة إلى الفوز بها لبدء سلسلة مباريات خارج قواعدنا. كانت لدي ثقة في زملائي لكسب هذه المباراة، وفي الربع الأخير رفع الجميع من مستواه ونجحنا في تسجيل نقاط حاسمة”.

💪 @Dsabonis11 records his 1st career triple-double with 22 PTS, 15 REB, 10 AST in the @Pacers 5th consecutive W! #IndianaStyle pic.twitter.com/WIMypPVQhu — NBA (@NBA) January 20, 2020

وفي المباراة الثانية على ملعب “أيه تي أند تي سنتر” وأمام 18422 متفرجا، استعاد سان أنطونيو سبيرز توازنه بعد خسارتين متتاليتين بتغلبه على ضيفه ميامي هيت 107-102.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة فحسم الضيوف الربعين الاول والثالث 31-28 و30-26 على التوالي، فيما كسب الضيوف الربعين الثاني والأخير 32-23 و21-18.

وتألق الثنائي لاماركوس ألدريدج وديمار ديروزان في صفوف سان أنتونيو سبيرز بتسجيل الأول 21 نقطة والثاني 20 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف البديل الأسترالي باتي ميلز 18 نقطة بينها أربع ثلاثيات ليتخطى حاجز 1000 ثلاثية في مسيرته الاحترافية (1002) مع خمس متابعات.

ورد سان أنتونيو سبيرز الاعتبار لخسارته أمام ميامي هيت 100-106 على ارض الاخير الخميس الماضي، في وعزز موقعه في المركز التاسع للمنطقة الغربية برصيد 18 فوزا مقابل 23 خسارة.

Patty Mills hustles to save the ball and regain possession for the Spurs, earning your Heads Up Play of the Day! pic.twitter.com/d5amPTciqj — NBA TV (@NBATV) January 20, 2020

في المقابل، لم ينفع ميامي بروز نجومه بام أديبايو (21 نقطة مع 16 متابعة وست تمريرات حاسمة) والبديل السلوفيني غوران دراغيتش (19 نقطة مع خمس متابعات) وكندريك نام (18 نقطة) وجيمي باتلر (16 نقطة) لتفادي الخسارة الثالثة عشرة في 42 مباراة وبفي في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميللوكي باكس المتصدر.

– (أ ف ب)