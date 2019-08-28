إنذار رئيس مجلس محلي بسبب مخاطبته للرزاز متجاوزا الوزير (وثائق)

أحمد التميمي

إربد- وجه وزير الإدارة المحلية وليد المصري إنذارا إلى رئيس اللجنة المحلية لمنطقة النعيمة محمد جبر بركات بسبب مخاطبته رئيس الوزراء أثناء زيارته لبلدية إربد الكبرى مؤخرا وتسليمه استدعاء ينتقد فيه سوء الخدمات المقدمة لمنطقته دون الرجوع للوزير.

وبحسب ما جاء في الاستدعاء المقدم من بركات فإن دمج منطقة النعيمة مع إربد أضاع علينا كل الفرص والمنح والمساعدة وخاصة بناء مجلس محلي (البلدية)، وأن النعيمة ممر لأربع محافظات، وأربع جامعات، ومصفاة الغاز، وجميعها تستهلك من مياه النعيمة، ورغم تبرعنا ببئرين مياه مجهزين بالكامل دون مقابل، إلا أن النعيمة تعاني كل صيف من عطش شديد بسبب نقص المياه.

وأضاف بركات أن شوارع النعيمة بحاجة إلى تعبيد بسبب تهالكها نتيجة الأحمال الثقيلة عليها وكثرة مرور صهاريج المياه عليها.

وجاء في الإنذارا الذي وجهه المصري لبركات: “نظرا لمخالفتكم أحكام المادة (4/ي) من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (82) لسنة 2017 والتي تنص على عدم مخاطبة دولة رئيس الوزراء أو هيئة أجنبية خارج البلاد إلا من خلالي”.

وطلب المصري من بركات نهاية الكتاب عدم تكرار ذلك مستقبلا وتحت طائلة المسؤولية.