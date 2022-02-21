إنذار 15 عيادة بالزرقاء

أنذرت كوادر مديرية صحة الزرقاء، منذ بداية الشهر الحالي 15 عيادة، وخالفت عيادة أخرى لمخالفتها تعليمات إدارة وفرز النفايات الطبية.

وقال المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء أنذرت خلال جولاتها الرقابية 22 مصنعا وخالفت مصنعا واحدا، مشيرا إلى أنها أوقفت 6 مصادر عامة للمياه احترازيا وأعادت تشغيلها بعد تصويب أوضاعها، بينما أنذرت 11 مصدر مياه خاصا وأوقفت مصدرا آخر احترازيا وأعادت تشغيله بعد تصويب أوضاعه. وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم جمع 32 عينة من الخزانات الخاصة بالمؤسسات العامة ،وتوجيه 16 إنذارا وإيقاف سبعة منها احترازيا، حيث سمح لها بالعودة للعمل بعد تصويب أوضاعها، فيما أغلقت الكوادر الصحية مصنع مياه معبأة وخالفت آخر، وأنذرت 47 محطة تحلية مياه شرب لمخالفتها المعايير الصحية الواردة في قانون الصحة العامة.

وبين أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في المديرية يراقب تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته للوقاية من أضرار التدخين من خلال زيارة محلات الكوفي شوبات ومؤسساتها المختلفة ، فأنذر 26 محل كوفي شوب وخالف 3 أخرى، وأغلق محلا واحدا، لمخالفتها التعليمات والاشتراطات الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن الكوادر المختصة تقوم بمتابعة تقارير لجنة السلامة العامة وإجراء كشوفات متابعة للمزروعات المروية وإلى جانب إجراء كشوفات متابعة ميدانية ومخبرية عن المؤسسات المهنية ومحطات التحلية ومصانع المياه وآبار المياه لغايات الترخيص.

وأضاف عبد الفتاح أن الكوادر المختصة تنفذ كشوفات ميدانية وزيارات للمخابز والمحلات الغذائية للتحري عن اليود في الملح المستخدم، وقياس نسبة الفاقد نسبة فاقد الكلورين في المياه المستخدمة، كما أنها المنشآت للتأكد من تطبيق تعليمات الصحة والسلامة العامة وإجراءات الوقاية الشخصية “أوامر الدفاع” في ظل جائحة كورونا.