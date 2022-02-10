إنذار 3 مستشفيات خاصة في الزرقاء لعدم التقيد بأوامر الدفاع

أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء 3 مستشفيات خاصة؛ لعدم التقيد بأوامر الدفاع، أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال الأسبوع الحالي.

وبين مدير مديرية صحة الزرقاء، الدكتور خالد عبد الفتاح، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء قامت بالكشف على 8 عيادات طبية خلال الفترة نفسها، حيث جرى إنذار 8 عيادات منها لمخالفتها التعليمات الخاصة بإدارة وفرز النفايات الطبية وفقا لقانون الصحة العامة.

وأضاف الدكتور عبد الفتاح أنه جرى إنذار 8 محطات تحلية ومصانع مياه، وإنذار 5 مخابز، ومخالفة مخبر واحد؛ لمخالفتها المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة، كما جرى إنذار 5 محلات بيع معسل ومستلزمات التدخين ومخالفة محل واحد، بالإضافة إلى إنذار محل كوفي شوب، ومخالفة آخر؛ لعدم التقيد بالمعايير الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل.

(بترا)- عمر ضمرة