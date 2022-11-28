إنريكي: إسبانيا تريد صدارة “مجموعة الموت”.. ولن نستخف باليابان

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إن فريقه لن يستخف باليابان وسيلعب من أجل الفوز رغم تصدر إسبانيا حالياً للمجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم بعد تعادلها 1 – 1 مع ألمانيا يوم الأحد.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي: «كان الشعور الساري في غرفة الملابس غريباً، خاصة أنه قد سنحت لنا الفرصة للتغلب على ألمانيا وتركناها تتفلت من أيدينا، وقد كان ذلك مخزياً… لكن يجب أن نفكر أننا في صدارة ما يسمى بمجموعة الموت ويجب أن نتسم بالإيجابية… التعادل مع اليابان يوم الخميس من المحتمل أن يرسلنا إلى مراحل خروج الملعب لكننا لن نتكهن، سنستخدم قوتنا الكاملة وسنسعى للفوز لتأمين صدارة ترتيب المجموعة».

وكانت إسبانيا الفريق الأفضل إلى حد كبير خلال معظم فترات مباراة الأحد وتقدمت في الدقيقة 62. لكن الألمان انتزعوا هدف التعادل في الدقيقة 83 عن طريق نيكلاس فولكروج ليحرم فريق لويس إنريكي من الفوز الثاني على التوالي بعد انتصاره 7 – صفر على كوستاريكا.

وتتصدر إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط وتحتاج الآن فقط إلى التعادل في مباراتها الأخيرة ضد اليابان لتعبر لدور 16. لكن الفوز سيدفع الفريق نحو مراحل خروج المغلوب في صدارة المجموعة.

وتأتي ألمانيا، التي خسرت 2 – 1 في المباراة الافتتاحية أمام اليابان، في ذيل الترتيب بنقطة واحدة. وتبدو ألمانيا بحاجة للفوز على كوستاريكا يوم الخميس، معلقة آمالها بعد ذلك على خسارة اليابان. وإذا تعادلت اليابان، فسيحسم الأمر بفارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.

وقال لويس إنريكي: «يجب ألا تفكر ألمانيا في العرض الذي سنقدمه، يجب أن تركز على كوستاريكا أولاً لأننا في كأس العالم ولكل منافس مستواه المميز. افتقرنا إلى الدقة والنشاط طوال المباراة ضد ألمانيا، وافتقرنا بعض الشيء للشعور بالارتياح.

سنتعامل مع الموقف بشكل طبيعي. إذا أردنا لعب سبع مباريات (حتى النهائي)، فنحن بحاجة إلى تقديم أفضل ما لدينا».-(وكالات)