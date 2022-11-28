إنريكي يستذكر ابنته الراحلة في ذكرى ميلادها

مرت يوم الأحد ذكرى ميلاد “شانا” ابنة المدرب الإسباني لويس إنريكي، والتي رحلت عن عالمنا عام 2019، حيث كانت لتحتفل بميلادها الثالث عشر لو أنها على قيد الحياة.

وقال إنريكي بعد مواجهة ألمانيا في مونديال قطر2022، التعادل أبقى فريقه في الصدارة بأربع نقاط، إنه “يوم مميز لي ولعائلتي، كما هو معروف، ابنتنا لم تعد معنا جسدياً، لكنها ما زالت حاضرة كل يوم. نستذكرها كثيراً، نضحك ونفكر كيف كانت لتتصرف في كل موقف نمر به”.

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وفارقت شانا الحياة في 2019 عن تسعة أعوام بعد صراع مع مرض سرطان العظام.

واضطر إنريكي الى ترك المنتخب الذي استلم الاشراف عليه في تموز 2018 بعد مونديال روسيا، بعدما عجز عن إكمال مهمته بسبب مرض ابنته التي توفيت في اواخر آب 2019، فناب عنه مساعده روبرت مورينو ونجح في قيادة أبطال مونديال 2010 الى نهائيات كأس أوروبا 2020، قبل أن يعود إنريكي للاشراف على المنتخب في تشرين الثاني 2019.

وصبيحة مباراة الأحد، نشر المدرب الإسباني مقطع فيديو على انستغرام قال فيه “اليوم لا نلعب ضد ألمانيا وحسب، بل كانت شانا لتحتفل بعيد ميلادها الثالث عشر”، متمنياً لها “يوماً جميلاً” أينما هي حالياً.