إنريكي يستعين بأشهر طبيب نفسي قبيل مواجهة المغرب في المونديال

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن حالة من الحزن تخيّم على المنتخب الإسباني بعد الخسارة المفاجئة أمام اليابان في دور المجموعات لمونديال قطر بنتيجة 1-2.

وحسب تقرير لصحيفة “أس”، فإن اللاعبين خاضوا التدريبات ليلة الخميس، وهم في حالة نفسية متردية بعد الهزيمة أمام اليابان في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ليتأهلا المنتخبان معا للدور ثمن النهائي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، لم يوجه أي خطاب جماعي للاعبين بعد الخسارة أمام اليابان، واختار الحديث مع كل لاعب على حدة ليلة الخميس.

وكشف التقرير، أن إنريكي، طلب حضور عالم وطبيب النفس الإسباني الشهير خواكين فالديس، لمساعدته على استعادة الروح المعنوية للفريق.

و حسب “أس”، فإن خواكين فالديس يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية إلى جانب إنريكي وهو الذي يدقق في الأسئلة و يعطي الإجابة للمدرب الإسباني.

وتأتي استعانة المنتخب الإسباني بالطبيب النفسي غداة مواجهة المغرب المرتقبة الثلاثاء المقبل في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.