إنستغرام تتيح الإعجاب بالقصص دون رسالة مباشرة

أعلنت إنستغرام عن خاصية جديدة تسمى Private Story Likes (إعجابات القصص الخاصة) التي ستغير طريقة تفاعل المستخدمين مع قصص الأشخاص الآخرين، حسبما قال موقع 9to5mac.

وسيتمكن المستخدمون الذين يتلقون التحديث من الإعجاب بقصص شخص آخر دون إرسال رسالة مباشرة.

وجاء الإعلان عن هذه الأنباء من جانب آدم موسيري رئيس إنستغرام في تغريدة على تويتر.

وبينما يتم في الوقت الحالي إرسال أي تفاعلات من خلال قصص إنستغرام عن طريق الرسائل المباشرة إلى صندوق المستخدم، سيعمل نظام الإعجابات الجديد بشكل مستقل دون إرسال تلك الرسائل.

ونشر موسيري مقطع فيديو يظهر أن الواجهة الجديدة ستعرض أيقونة قلب عند مشاهدة القصص في تطبيق إنستغرام.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022