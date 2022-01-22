إنستغرام تتيح تعديل مقاطع الفيديو على منصتها

أعلنت «إنستغرام» أنها ستتيح للمستخدمين إعادةَ مزج أيِّ فيديو عام على منصتها، حيث يمكن للمستخدمين الآن تعديل مقاطع الفيديو ليكونوا موجودين في الفيديو الجديد، ثم يمكنهم بعد ذلك نشره في ملفهم الشخصي.

وقالت «إنستغرام» في تغريدة عبر “تويتر” إنها ترغب برؤية مجتمعها يبتكرُ مع لحظة «ريمكس» (Remix) على “إنستغرام ريلز”.

لذلك ستقدِّم بدءاً من اليوم ميزةً يمكن للمستخدمين من خلالها إعادة مزج أي مقطع فيديو عام جديد يشاهدونه على المنصة.

ولن تتأثر مقاطع الفيديو المنشورة قبل هذا الإصدار، علماً بأن إنستغرام ستقدِّم إرشاداتٍ خطوةً بخطوة حول كيفية استخدام الميزة الجديدة، بناء على ما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» (Times of India) في مقالة نشرها مؤخراً.

ولتجربة الميزة التي تسمح لك بإعادة مزج الفيديو ونشره على ملفك الشخصي، ما عليك سوى اختيار الفيديو الذي تريد تعديله، ثم اضغط على الأيقونة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى السفلية ليظهر لك خيار إعادة مزج الفيديو (Remix This Reel).

وإذا كان مقطع الفيديو موجوداً على المنصة الأساسية، فستجد رمزاً أفقياً ثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العليا من المنشور، بالضغط فوقه ترى خيار «إعادة دمج هذا الفيديو» بين الخيارات الأخرى.

وسيؤدي النقر فوق خيار إعادة مزج الفيديو إلى تشغيل الكاميرا ليظهر الفيديو الأصلي الذي تريد إعادة مزجه على الجانب الأيسر من الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إجراء تغييراتٍ على الصوت في «إنستغرام ريلز»، إلى جانب إمكانية رفع مستوى الصوت أو خفضه وإضافة التعليقات الصوتية.