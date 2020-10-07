“إنستغرام” سيتصدى للتعليقات المسيئة

عمّان-الغد– أعلن القائمون على تطبيق “إنستغرام” أن التطبيق سيستعمل سياسة جديدة لـ “إخفاء” التعليقات السلبية على المنشورات فيه، في خطوة لمحاربة التنمر والإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان صادر عن “إنستغرام” حول الموضوع “في الأيام القليلة الماضية بدأنا باختبار ميزة جديدة ستعمل على إخفاء بعض التعليقات التي أبلغ بعض المستخدمين أنها غير ملائمة.

ومن خلال أبحاثنا عرفنا أن المستخدمين يحتاجون لمزيد من الشفافية.. التعليقات المخفية لن يتم حذفها بل أخفاؤها فقط، ولرؤيتها يجب على المستخدم النقر فوق خيار عرض التعليقات المخفية”.

وضمن سايسة محاربة الإساءة والتنمر عبر الإنترنت أيضا تخطط “إنستغرام” لإرسال تحذيرات للمستخدمين الذين يلاحظ أنهم يحاولون كتابة تعليقات مسيئة على المنشورات بشكل متكرر.

وقبل أن ينشر هؤلاء المستخدمون تعليقاتهم ستصلهم رسائل من “إنستغرام” تنبههم إلى “أن تعليقهم قد يكون مخالفا لسياسة شبكة التواصل الاجتماعي وربما يتم إخفاؤه”، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

ويعتبر تطبيق “إنستغرام” التابع لـ”فيسبوك” اليوم من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويمكن لمستخدمه نشر صوره وفيديوهاته ومشاركتها والتراسل مع مستخدمي التطبيق الآخرين.