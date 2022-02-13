إنستغرام يتيح حذف المنشورات بكميات كبيرة

طرح إنستغرام أحدث ميزاته التي تمكن المستخدمين من حذف المنشورات والنشاط والتعليقات من النظام الأساسي. وقدم التطبيق الميزات الجديدة بعد أيام من طرح العديد من ميزات الأمان لمستخدميه.

وتتيح أحدث الميزات للمستخدمين حذف التعليقات والمشاركات دفعة واحدة. ويمكنهم الآن مراجعة تفاعلاتهم السابقة وكذلك البحث في المحتوى حسب التاريخ.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزات الجديدة من القسم المسمى «نشاطك your activity» في ملفهم الشخصي.

وقد أضيفت أحدث الميزات هذه كجزء من حملة يوم الإنترنت الآمن، وهي تجربة جديدة للأشخاص لرؤية وإدارة نشاطهم على إنستغرام في مكان واحد.

ويمكن للأشخاص إدارة (حذف وأرشفة) محتواهم (المنشورات والقصص و IGTV و Reels) وتفاعلاتهم (التعليقات والإعجابات وردود الفعل على ملصقات القصة وما إلى ذلك) وغير ذلك.

وذكر أن التطبيق يختبر هذه الميزات منذ عام 2021، وصرحت الشركة أن الميزات الجديدة جزء من جهودها للحفاظ على أمان مستخدميها وحساباتهم، وإضفاء مزيد من التحكم على محتواهم وأنشطتهم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم التطبيق مجموعة من الميزات لضمان سلامة مستخدميه.

حيث قدم إنستغرام ما يصل إلى 10 ميزات مميزة تهدف إلى تعزيز حماية مستخدميها. يعد التحكم في المحتوى الحساس والحظر والكلمات المخفية والتحكم في التعليقات وإدارة عدد الإعجابات، والقيود، وما إلى ذلك، بعض الميزات التي أطلقت مؤخراً.