إنشاء قبة سماوية زجاجية جديدة للمسجد الحسيني بأمر ملكي

عمان-قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه وبتوجيهات ملكية، شكلت لجنة من الديوان الملكي الهاشمي ووزارة الأوقاف وأمانة عمان الكبرى لوضع التصاميم اللازمة لإنشاء قبة سماوية زجاجية جديدة للمسجد الحسيني على نفقة جلالة الملك، بعد تعرض ساحاته الخارجية لأضرار نتيجة الحالة الجوية التي تسود المملكة، وتساقط الثلوج.

جاء ذلك، عقب زيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف للمسجد اليوم الخميس ،اطلعا خلالها على الأضرار التي لحقت بأجزاء من المسجد، الذي تم إعادة تأهيله أخيرا، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، إثر تعرض المسجد لحريق عام 2019.

وأضاف الدكتور الخلايلة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن القبة الجديدة ستغطي الساحات الخارجية للمسجد الحسيني، وبما يسهم في زيادة سعته للمصلين، ويتناسب مع مكانته الدينية والتاريخية.

بترا