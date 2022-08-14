إنشاء مديرية بالإدارة المحلية لمساعدة رؤساء مجالس المحافظات

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشئون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، أهمية مجالس المحافظات “اللامركزية”، مبينا أن الجميع مطالب بالعمل بتشاركية لتجاوز جميع المعيقات التي واجهتها في السابق وفقاً لأحكام القانون.

وأشار كريشان خلال لقائه، اليوم الأحد، برؤساء مجالس المحافظات في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، ومساعد الأمين العام المستشار القانوني في الوزارة الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، إلى دور وزارة الإدارة المحلية في التنسيق ومتابعة شؤون مجالس المحافظات.

وقال إنه سيتم إنشاء مديرية داخل وزارة الإدارة المحلية، مختصة لضمان تقديم التسهيلات والخدمات لمساعدة رؤساء المجالس المحلية على إنجاز المهام المناطة بهم داخل مناطقهم، لافتاً إلى انه سيكون هناك لقاءات دورية مع مجالس المحافظات للإطلاع على سير العمل فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الاحتياجات المتعلقة بها.

كما أكد كريشان أهمية دور مجالس المحافظات في العمل على إقرار ومتابعة مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، والمحالة إليه من المجلس التنفيذي والعمل على متابعة تنفيذها، مشيراً إلى دورها أيضا في إقرار مشروع موازنة المحافظات المحال إليه من المجلس التنفيذي وفقاً لأولويات واحتياجات المناطق؛ لإدراجه في الموازنة العامة على أن تتضمن موازنة المحافظة ما لا يقل عن 40 بالمئة منها للمشاريع التنموية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص.

ودعا إلى ضرورة توفير مشاريع مشتركة بين المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بأعمالهم والعمل على متابعتها وتنفيذها ضمن خطط واضحة.

واستمع كريشان لإيجاز قدمه رؤساء مجالس المحافظات، حول احتياجاتهم وملاحظاتهم كان من أبرزها؛ توسيع أوجه الإنفاق المخصص لمجالس المحافظات، والتوجيه للمدراء التنفيذيين داخل المحافظات بضرورة التنسيق والتعاون المسبق مع مجلس المحافظة قبل تحديد المشاريع؛ وذلك لإدراجها ضمن موازنة كل محافظة.

كما طالبوا بدعوة رؤساء مجالس المحافظات للاجتماعات واللقاءات الرسمية للوزراء والمسؤولين داخل المحافظة، وعدم التغول على مجالس المحافظات، وأن يكون العمل بتعاون وتشاركية بين الأطراف كافة، بالإضافة إلى رفد المجالس بالكوادر البشرية اللازمة للعمل على الأمور المالية والإدارية وتوفير التدريبات المتخصصة لأعضاء المجالس، وضرورة تفعيل اللامركزية وتفويض الصلاحيات من قبل الوزراء إلى المدراء التنفيذيين في المحافظات لضمان عدم التأخر في طرح العطاءات من قبل الوزارات المعنية.

وحضر الاجتماع كل من رؤساء مجالس المحافظات؛ العاصمة، أحمد العبداللات، والبلقاء إبراهيم العواملة، والزرقاء ماجد الخضري، ومأدبا محمد أبو ركبة، وإربد خلدون بني هاني، والمفرق صالح الخشمان، وجرش رائد العتوم، وعجلون عمر المومني، والكرك عبدالله النعيمات، والطفيلة فايز السفاسفة، ومعان محمود النعيمات، والعقبة عماد القيسي.