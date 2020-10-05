إنشاء مركز خدمة مجتمع محلي في ديرعلا تديره سيدات

عمان – الغد- بمبادرة تعتبر الأولى من نوعها، قام مركز تطوير الأعمالBDC بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورو متوسطةEFI وتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمعية وادي الشباب الخيرية بإنشاء مركز خدمة مجتمع محلي في ديرعلا تديره سيدات تقدمن خدمات متكاملة لكافة أنواع الصيانة المنزلية إضافة إلى التسويق والتصوير.

وتأتي هذه الفعالية ضمن نشاطات ضمن مشروع ” تعزيز الوصول الى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والنازحات والمجتمعات المضيفة في الأردن”. بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية “صندوق مدد”، وبتنفيذ الائتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأور ومتوسطية ومركز تطوير الأعمال BDC-.

ويهدف مشروع مدد المنفذ في مخيم الأزرق والأزرق، جرش، عجلون، دير علا وشرق عمان الى تمكين اللاجئات السوريات والنساء في المجتمعات المضيفة بمهارات ومعارف أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل ورفع إمكانية توظيف النساء من خلال الحصول على تدريبات مهنية وعلى بعض المهارات الوظيفية ومن ثم ربط السيدات بوظائف من خلال توفير عدد كبير من الشواغر في كبرى الشركات والمصانع الراغبة بالتوظيف إضافة الى تقديم المشورة القانونية بشأن حقوق العمال وتوعية المجتمعات المحلية بحق النساء في العمل وفي ضمان الاستقلال المالي وتقديم خدمة الإرشاد الوظيفي من خلال اختصاصيين يقومون بتوجيه السيدات للمهن والأعمال الملائمة لهن بحسب مهاراتهن وخبراتهن مراعين ظروفهن ومناطق إقامتهن. كل ذلك يساهم في دعم البيئة التمكينية لتحسين عمالة النساء وتطويرها الوظيفي وتحسين الخدمات الداعمة للنساء في سوق العمل، هذا وكان للمركز المجتمعي المنشئ أثر ملموس في دعم السيدات من خلال فتح المجال لهن لتعلم المهن واكتساب المهارات التي توفر فرص عمل للسيدات وبالتالي تحسين المستوى المعيشي وتفعيل دورهن في المجتمع، إضافة الى توفير خدمات الصيانة للمنازل من قبل السيدات يشعرن ربات البيوت بالأمان والثقة للحصول على الخدمة في أي وقت دون الحاجة لوجود رب الاسرة، في الحديث مع إحدى المستفيدات قالت فاطمة خضر درويش إحدى السوريات “كل الشكر لمركز تطوير الأعمال والمبادرة النسوية الاورمتوسطية ومشروع مدد على اتاحة الفرصة لي للمشاركة بتدريب المهارات الحياتية وتدريب الصيانة المنزلية “السباكة” والذي أحببته وقررت امتهانها في منطقة ديرعلا، لم يقتصر دورهم فقط على التدريب واكتساب المهنة بل قاموا بتقديم الدعم لي بافتتاح مشروعي الخاص.

أما رحمة جميل الشطي، إحدى المستفيدات الأردنيات أضافت “أتاح البرنامج لي الفرصة للمشاركة في حزمة متكاملة من البرامج التدريبية بداية بالمهارات الحياتية ثم التسويق والمبيعات والتعبئة والتغليف، مع متابعي فريق العمل لي حصلت على تدريب في التصوير وإدارة الفعاليات، كل ما مررنا به من تدريبات مكثفة إضافة للمتعة والجهد والتعب تكلل بافتتاح مركز خدمة مجتمعية مختص بالصيانة المنزلية، والتصوير وادارة الفعاليات، أتقدم بالشكر لإدارة مركز تطوير الأعمال ومشروع مدد المبادرة النسوية الأورومتوسطية.

وبينت انصاف دعاس “نحن كمبادرة نسوية نسعى دوما لتفعيل وتحفيز دور السيدات في المجتمع المحلي من خلال خلق فرص تشغيل وتشغيل ذاتي لهن، وجاءت الفكرة لانشاء مركز خدمة مجتمع محلي ليستفيد أكبر عدد ممكن من منتفعات مشروع مدد من البرامج التدريبية المهنية التي قدمها المشروع لهن من صيانة منزلية وتصوير وغيرها من الخدمات، ليصبح المركز مكان تجمع للسيدات يستقبل من خلاله خدمات المجتمع تقدمها سيدات مؤهلات ويوفر المركز مجموعة من الادوات والمعدات التي تحتاجها السيدات لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، والهدف الاساس هو تحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات وبالتالي الوصول الى المصادر المختلفة لهؤلاء السيدات”.

بدوره عبر الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال BDC نايف استيتية عن فخره بجمعيات المجتمع المدني والمحلي على جهودها من ضمنها جمعية وادي الشباب الخيرية والتي تسعى جاهدة لتفعيل دورها بتقديم كل الدعم لأفراد المجتمع المحلي لتنفيذ مبادرات مستدامة تخفف من وطأة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في المجتمع، كما تقدم بالشكر لشركاء وممولي الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية “صندوق مدد”، وبتنفيذ الائتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطية مؤكدا على دور الشراكة بين القطاعين العام ومؤسسات المجتمع المدني في توفير كل سبل الدعم اللازمة لتحفيز التنمية المحلية والاقتصادية.