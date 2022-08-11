إنشاء مركز صحي بموقع مستشفى الزرقاء القديم

قرر مجلس محافظة الزرقاء، إنشاء مركز صحي شامل في موقع مستشفى الزرقاء الحكومي القديم بعد قرار وزارة الصحة هدمه، وكذلك تأهيل مبنى الأمومة والطفولة في المستشفى القديم، ونقل مركز الأمراض الصدرية وصحة الوافدين من الرصيفة إليه.

وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، إن وزارة الصحة قررت هدم المستشفى الذي بني في وسط المدينة بحي الحاووز عام 1951، لأن التقارير الفنية تشير إلى تهالك أجزاء كبيرة من المبنى، وعدم صلاحيته للاستخدام باستثناء مبنى الإدارة ومركز الأمومة.

ولفت إلى أن مجلس محافظة الزرقاء وضع المخصصات اللازمة لبناء مركز صحي شامل في جميع الاختصاصات مكان المستشفى القديم بعد هدمه، مبينا أن عمليات الهدم ستكون خلال أسابيع وضمن مخصصات الوزارة، فيما سيكون إنشاء المركز الصحي الشامل من مخصصات مجلس المحافظة.

وأكد الخضري أن مجلس المحافظة وافق على تخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة 2023، والتي أقرتها أغلبية أعضاء المجلس خلال جلسته مطلع الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن عملية الهدم وقرار إنشاء المركز مكان المستشفى القديم جاءت في أعقاب مطالبات مستمرة من الأهالي بعد مخاوف من انهيار بعض أجزاء المستشفى.