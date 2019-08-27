إنشاء مركز صيني بالأردن لتدريب أساتذة الجامعات على التكنولوجيا الحديثة

عمان- الغد- اتفق اتحاد الجامعات العربية مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية على انشاء مركز متخصص في الاردن ومصر لتدريب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية على التكنولوجيا الصينية الحديثة .

جاء ذلك خلال توقيع اتحاد الجامعات العربية مع مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية اتفاقية تعاون على هامش الزيارة التي يقوم بها امين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو سلامة والوفد المرافق له الى مقاطعة فوشان الصينية .

وقال الدكتور سلامة في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية بعمان اليوم ان مجالات التدريب ستشمل المسح الضوئي الثنائي الأبعاد وتكنولوجيا الطاقة والصحة والزراعة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة الى عقد دورات في اللغه الصينية.

وبين ان الاتفاقية نصت على تدريب اعضاء هيئة التدريس على مرحلتين الاولى من خلال التدريب العملي الميداني والثانية من خلال التدريب عن بُعد مشيرا الى انه سيتم تقديم اجهزة ومعدات حديثة من قبل الجانب الصيني الى الجامعات العر بية المستهدفة.

كما نصت الاتفاقية على إنشاء مراكز للتدريب التي سيتم تخصيصها لهذه الغاية في الدول العربية وسيتم في المرحلة الاولى افتتاح مركزين في مصر والأردن لتسهيل عمليات التدريب.

واعرب سلامة عن شكره للحكومه الصينية ممثله بوزارة العلوم والتكنولوجيا على جهودها بالموافقة على تدريب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العرببة على التكنولوجيا الصينية الحديثة في مخلتف المجالات مما سينعكس ايجابا على زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية .

بدوره اشار مدير عام مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية زينج شو ان هناك ما يزيد عن مليون ونصف شركة صينية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المركز ولديها اهتمام كبير لنقل التكنولوجيا الصينية الحديثة الى الدول العربية .

من جانبه قال الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي ان هذه الاتفاقية تعد رافدا هاماً لاتحاد الجامعات لنقل التكنولوجيا الصينية الحديثة الى المؤسسات التعليمية العرببة واتاحة المجال لاعضاء هيئة التدريس للاطلاع على التجربة الصينية في المجال الاكاديمي والعلمي .

وضم الوفد المرافق للامين العام العين الدكتور رضا الخوالدة وممثل قطاع النفط في حكومة الفجيرة المهندس مروان رباح والدكتور رئيس جامعة الزقازيق السابق خالد عبد الباري ومدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة اتحاد الجامعات وهيب كراجة .