إنشاء مستشفى ميداني خلال 24 ساعة المقبلة

عمان- أعلن محافظ مأدبا علي الماضي اليوم الاثنين، انشاء مستشفى ميداني في المحافظة خلال الـ 24 ساعة المقبلة لتخفيف الضغط عن مستشفى النديم الحكومي في القصبة ومستشفى الاميرة سلمى في لواء ذيبان.

وقال الماضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المستشفى مزود بكافة المعدات والاجهزة اللازمة للمصابين بفيروس كورونا من اجهزة تنفس وأجهزة سحب سوائل، وأجهزة مراقبة التي تسهم في علاج المصابين.

وأضاف أن انشاء هذا المستشفى جاء بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في المحافظة ودعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الجائحة.