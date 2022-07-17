إنشاء 3 خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين

أوعز مدير الأمن العام بتجهيز ثلاث خيام مجهزة ومكيفة لاستقبال المسافرين عبر جسر الملك حسين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن تعليمات صدرت من مدير الأمن العام بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للتخفيف عن المسافرين ولما يشهده الجسر من حركة نشطة خلال هذه الأيام تزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة.

واشتملت التعليمات على توفير المياه الباردة وتثبيت مركبات إسعاف وطواقمها ومضاعفة عمل كوادر الجسر خلال أوقات العمل الرسمي لتسهيل مرور المسافرين بأسرع وقت ممكن.

وأهاب الناطق الإعلامي، بالمسافرين التعاون مع رجال الأمن الموجودين لخدمتهم.