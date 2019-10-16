إنطلاق أعمال المؤتمر الدولي لطب الخداج وحديثي الولادة غدا

عمان- الغد– تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تنطلق تمام الساعة السادسة من مساء غدا الخميس أعمال ” المؤتمر الدولي الأردني الثاني لطب الخداج وحديثي الولادة” الذي ينظمه مجموعة اختصاص الخداج في جمعية أطباء الأطفال بنقابة الأطباء الأردنية في فندق ومركز المؤتمرات لاندمارك عمّان-الأردن على مدار ثلاثة أيام .

ووفق رئيس لجنة الصحة النيابية رئيس مجموعة اختصاص الخداج النائب الدكتور عيسى الخشاشنة ان المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام ما يزيد على 35 محاضرة وورقة علمية حول أمراض الخداج وانتانات الدموية و تغذية الخداج و الأمراض الوراثية والخلقية أمراض العيون و أمراض الجهاز التنفسي عند الخداج وطب الأجنة و الأمهات و أمراض القلب و علاج الآلام وأمراض الوراثة والجينات والاستقلاب.

ويشارك في المحاضرات أطباء من داخل وخارج الأردن،واختصاصيو حديثي الولادة والأطفال والجهاز التنفسي والتغذية والصيادلة والممرضون.

كما يعقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل بعنوان استخدام التبريد لمعالجة نقص أكسجين حديثي الولادة وورشة استخدام أجهزة التنفس الصناعي لحديثي الولادة ، بالإضافة إلى معرض بمشاركة مجموعة من شركات الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية.