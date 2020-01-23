إنطلاق أعمال مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة

غادة الشيخ

البحر الميت– افتتحت صباح اليوم أعمال مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن (قادرات)، وقالت النائب وفاء بني مصطفى مندوبة عن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعلى لسانه خلال الافتتاح: نتعهد في مجلس النواب بدعم مخرجات المؤتمر لإنصاف المرأة الأردنية سنواصل في المجلس في تمكين المرأة فعلا لا قولا، ولنا شواهد في المجلس دعمت المرأة الأردنية مثل تصاريح عمل أبناء الاردنيين وتجريم تمييز العمال أبناء الأردنيات في سوق العمل”.

وأضافت، أن مجلس النواب دفع باتجاه توريث المرأة لضمانها الاجتماعي، مشددة على أن تعزيز المرأة اقتصاديا لا يأتي الا بالحوار الاجتماعي.

من جهتها تحدثت محيي الدين توق مندوبا عن رئيس الوزراء، أن هناك إرادة سياسية بأن تولي الحكومة حقوق المرأة وتعزيزها والعمل على تمكينها اقتصاديا ومشاركتها في التنمية المستدامة وكفالة مشاركتها مشاركة كاملة وفاعلة للقيادة بالمساواة مع الرجل.

ولفتت توق إلى أن المرأة تكسب عالميا 67 سنت مقابل كل دولار يكسبه الرجل، و35 % من النساء تعرضن للعنف الجنسي، و 750 مليون فتاة تزوجن وهن قاصرات.