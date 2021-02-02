انطلاق حملة “أشجارنا مستقبلنا” احتفاءً بمئوية الدولة الأردنية وعيد الشجرة

عمان- تحت رعاية وزير الزراعة محمد داوديه انطلقت اليوم حملة مبادرة جدارا للعمل الاجتماعي والتطوعي والتي تحمل اسم ” أشجارنا مستقبلنا ” بحضور أمين عام الوزاره

محمود الجمعاني يرافقه مدير مديرية الحراج المهندس خالدالقضاه ومدير سلطة وادي الأردن بكر البلاونه ومدير مديرية زراعة محافظة البلقاء قيس أبوعميره وتشمل الحملة غرس الأشجار في سبع محافظات شمالاً وجنوباً من ربوع الأردن تزامناً مع الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية وعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وعيدالشجره .

وبهذه المناسبة قال فرج العمري مؤسس مبادرة جدارا وسفير النوايا الحسنة ” أن هذه الفعاليه تأتي بالتعاون مع وزاره الزراعه لتجسيد معاني الحياه وطنياً من خلال قيمة الغرس المباركة والتي يدعونا إليها دائماً سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ”

وأشاد العمري بالتجاوب السريع لدى الوزارة والاستعداد المطلق لكوادرها بتقديم المساحات الحرجية وكافة الخدمات المعززة لفعالية التشجير.

وأضاف أن احتفالنا بيوم الشجرة يعزز قدسية الشجرة وقيم العمل الوطني والانتماء للأرض ويترجم مفهوم زراعة الأشجار ويجسد معنى حماية الأحراج والغابات كما يعمق مفاهيم التعامل معها كصديق والنظر إليها كثروة وطنية وكعنصر رئيس في بقاء الحياة على الأرض , فضلاً عن أهمية الغابات والأحراج في تحفيز السياحة .

وشدد العمري على أهمية الشجرة قائلاً ” إن الشجرة كعنصر أساس في مكونات البيئة والحفاظ على توازنها تحتاج وضع الوسائل الكفيلة برعايتها ووقف اختلالات التوازن البيئي التي تشكل خطراً جسيماً على حياة الإنسان مستقبلاً ”

يذكر أن هذه الحملة تأتي استمراراً لمواسم التكريم المتلاحقة التي أطلقتها جدارا للكوادر الطبيه والجمعيات الخيرية والشخصيات المؤثرة في الحملة الوطنية

” إنتوا قدها ” تيمناً بكلمات قائد الوطن في بداية جائحة كورونا , وإن هذه الحملات تزداد قيمتها بالاستدامة وهذا ما توافقت عليه مبادرة جدارا و وزاره الزراعة للسنوات القادمه….

وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم كلمة لمندوب وزير الزراعه الأمين العام والتي أشاد من خلالها بمبادرة جدارا وجهودها الوطنية الفاعلة… وألقى كلمة المبادره الدكتور غسان العمري مندوباً عن رئيس المبادرة…

وقاما معا بزرع أول غرسة بالفعالية إيذاناً بإطلاقها للمحافظات جميعها…

واختتمت الفعالية بكرنفال يزهو بالأعلام الأردنية ورايات المئوية والأغاني الوطنيه بمافيها الأغنيه الوطنية التي أنتجتها المبادرة بعنوان ” إحنا قدها ” احتفاءً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه … وانتشر فريق جدارا يغرس الأرض بأشجار الحب والوفاء في ربوع الوطن العزيز على قلوب الأردنيين جميعاً .