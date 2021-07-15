إنطلاق دوري جولف الناشئين وكأس الاستقلال على ملعب آيلة “الجمعة”

عمان – الغد – تنطلق صباح يوم غد الجمعة، النسخة الثالثة لدوري جولف الناشئين وكأس الاستقلال للجولف، على ملاعب وآحة آيلة للجولف في مدينة العقبة.

وستكون هذه النسخة استثنائية كونها تأتي بعد تحقيق النشامى لقب بطولة مصر الدولية للجولف في إنجاز غير مسبوق، مما يعطي بقيه اللاعبين حافزا اضافيا لتنافس، من أجل حجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني.

وتبدو المنافسة مفتوحة بين جميع اللاعبين ولا مكان للتكهن بهوية الفائز، نظرا لتقارب المستوى.

وتاليا الترتيب حتى الجولة الثانية:



دوري الدرجة الاولى

الأول سالم العبداللات برصيد ١٧ نقطة

الثاني محمد الرواشدة برصيد ١٦ نقطة

الثالث حمزة سلمان برصيد ١٢ نقطة.

دوري الدرجة الثانية، ملعب الاكادمية

الأول سمعان عكروش برصيد ٢٤ نقطة

الثاني عبدالرحمن الظاهر برصيد ١٨ نقطة

الثالث الكوري الجنوبي هايونغ جو برصيد ٧ نقاط

فئة الاناث درجة ثانية، ملعب الأكاديمية

الأولى تالين جبجي برصيد ١٩ نقطة بافضلية الفوز باخر بطولة

الثانية زينة قعدان برصيد ١٩

الثالثةليان العبداللات برصيد ١٢ نقطة

في المقابل، ستظهر بطولة كأس الاستقلال الوافد القديم الجديد على أجندة الاتحاد بحلة جديدة وستشهد منافسة بين جميع اللاعبين المخضرمين بمشاركة كاملة لنجوم منتخب الأمن العام اسد الرواشدة ومحمد هاني وانس العمريين اضافه للعراقي عامر راضي (صاحب الرقم القياسي للبطولة) وعدد من اللاعبين.

يشار إلى أن برنامج الاتحاد يسير في الاتجاه الصحيح من حيث ثبات واستمرار مواعيد دوري جولف الناشىين ودمج مشاركة اللاعبين الكبار في نفس التوقيت، مما يمنح بطولات الاتحاد أهمية إضافية من حيث المنافسة والقوة وإفراز مستمر للوجوه الواعدة.



وكعادته يظهر ملعب وآحة آيلة بابهى صوره، والذي يسخر جميع امكانياته لإنجاح برامج الاتحاد والمضي بها قدما نحو المزيد من التألق والابداع.