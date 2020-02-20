إنطلاق فعاليات هاكاثون الطاقة الأردني

عمّان – الغد- انطلقت اليوم فعاليات هاكاثون الطاقة الذي تقيمه مجموعة من المنظمات الدولية و الأردنية و التي تتضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNPD) السفارة النرويجية في عمان وشركة زين الأردن ومنصتها للإبداع (ZINC)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، وجمعية الريادة والإبداع الأردنية (JEIA)، والمعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، ومؤسسة ولي العهد، ومصنع الأفكار، و Innovation Norway Asia.

ودعت جميع الجهات المنظّمة للهاكاثون كل المبدعين، والرياديين، وأصحاب الأفكار الخلّاقة، وأصحاب الشركات الناشئة، والمبدعين في مجال التكنولوجيا، والمنظمات، واللاجئين، من كافة أنحاء المملكة، للمشاركة للعمل سوياً على إيجاد حلول للتحديات والمشكلات التي يواجهها قطاع الطاقة في الأردن.

وأقيمت الفعالية الافتتاحية للهاكاثون في منصّة زين للإبداع (ZINC) ومصنع الأفكار، يوم الخميس الموافق 20 شباط وستستمر حتى 29 شباط، و سيحظى خلالها المشاركون بفرص تدريبية وجلسات إرشادية على أيدي خبراء و مختصين في مجالات عديدة ومتنوّعة منها: العمل المناخي، والبيئة، والطاقة، والأعمال، كما سيتناول الهاكاثون مواضيع عديدة أبرزها توعية الأُسر حول الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتطبيق الأساليب المبتكرة لمراقبة استهلاك الكهرباء والتحكم به، إلى جانب تعريفهم بطرق جديدة ستمكّن اللاجئين في مخيمي الأزرق والزعتري من الوصول العادل في استخدام الكهرباء.

وستقدّم شركة زين للفائزين، دعماً مادياً بقيمة 6 آلاف دينار أردني، كما سيحظى الفائزون بفرصة للتعاون مع “مختبر تسريع الأثر الإنمائي ” -التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي -لإيجاد واختبار الحلول المقترحة لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لتشبيكهم مع مستثمرين، وحاضنات أعمال، لتبّني الحلول المبتكرة.

وقالت نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ماجدة العساف: “يبدأ العمل على التصدي للتغير المناخي من كل بيت في الأردن. ينصب تركيزنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الحد من استهلاك الطاقة عبر مشاركة المواطنين من خلال تشجيع الاستهلاك المسؤول في المباني السكنية ومعالجة التحديات المتعلقة بمساعدة الأسر في أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتقلل من استهلاك الكهرباء وتطبيق منهجيات مبتكرة لمراقبة استهلاك الكهرباء.”

من جانبها قالت سفيرة مملكة النرويج لدى الأردن؛ تونا أليرز: “يعد التعاون في مجال الابتكار بين مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجالات الإنسانية والإنمائية، والقطاع الخاص ورجال الأعمال، أمراً ضرورياً عندما يصبح لدينا إمكانية لتجميع الأفكار الابتكارية وتبادل الخبرات بين القطاعات، حيث يعد هذا الهاكاثون نموذجاً مثالياً لذلك.

فيما علّق المهندس أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر “GGGI” في الأردن: يتمثل دور المعهد في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل عبر تحويل التحديات البيئية والمناخية إلى فرص، متابعاً بأن المعهد العالمي للنمو الأخضر تفخر بدعم هاكاثون الطاقة الذي يعمل على ترويج النمو الأخضر، مثل الابتكار في مجال الطاقة، والإدارة، والوعي، وتغيير السلوك، وتقنيات كفاءة الطاقة للوصول إلى شمول الطاقة في كافة المجالات.

كما أعرب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، دومينيك بطرش عن حماسه فيما يخص الحلول الخلاّقة والإبداعية التي سيقدمها الشباب من خلال هذا الهاكاثون، قائلاً بأن اللاجئون في مخيمات الزعتري والأزرق يعتمدون بشكل كلي في حياتهم اليومية على المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الكهرباء لهم، ليتمكنوا من استخدام الأدوات الكهربائية كالثلاجة وشحن هواتفهم الخلوية، وإضاءة بيوتهم، متابعاً بأن الأردن قام بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية في مخيمات اللاجئين لتحقيق هذه الهدف، وأن الأردن يمثّل حجر الأساس للابتكار، ولكننا بحاجة للتأكد من أن الجميع قادر على استخدام هذه الطاقة، لقضاء احتياجاتهم اليومية.

وقالت شركة زين بأن دعمها يأتي انطلاقاً من استراتيجية منصتها للإبداع “ZINC” في توفير الدعم المستمر للشباب المبدع للخروج بأفكار وابتكارات متطورة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم في عدّة مجالات، ولجذب أصحاب المشاريع الناشئة لتطبيق الأفكار المبتكرة على أرض الواقع، حيث أن الابتكارات التي يقدّمها الشباب الأردني هي اللبنة الأساسية لازدهار الاقتصاد في المستقبل.

وأضافت الآء مفلح، المدير التنفيذي لجمعية الريادة والإبداع الأردنية (جيا):

“نحن متشوقون للغاية لأن نتشارك مع هذه المجموعة الرائعة من المنظمات الدولية والمحلية. يعد موضوع الاستفادة من المواهب المحلية الأردنية عبر طيف المهارات المتاحة محلياً لاستنباط أساليب مبتكرة للتحديات في قطاع الطاقة في الأردن أمرًا ضروريًا لبناء مستقبل من النمو والازدهار ، ونتطلع إلى دعم المبتكرين الأردنيين أثناء وبعد الهاكاثون من خلال شبكتنا من الموجهين والمستشارين، بينما نواصل البناء من أجل مستقبل مبني على أساس الابتكار التعاوني.”