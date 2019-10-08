إنطلاق مؤتمر الأردن تاريخ وحضاره السادس في جامعة عجلون الوطنية

عامر خطاطبة

عجلون- انطلقت اليوم في جامعة عجلون الوطنية فعاليات المؤتمر السادس الأردن تاريخ وحضاره 2019م والذي جاء بعنوان “التراث الشعبي هوية وإنتماء ونتاج حضاري “.

ويأتي المؤتمرضمن فعاليات لواء كفرنجة مدينة للثقافة الأردنية للعام 2019م، وتنظمه جمعية عجلون للبحوث والدراسات ورابطة الكتاب الأردنيين فرع عجلون وجمعية الوهادنة للتراث الشعبي ومنتدى عنجرة الثقافي بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية وبدعم من مديرية ثقافة عجلون.

وفي بداية المؤتمر الذي رعاه مندوبا عن محافظ عجلون مساعد المحافظ محمد ابو دلبوح، و ادار فعالياته الباحث الاستاد محمود الشريدة وحضره رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور محمود الروسان ورؤساء وأعضاء الجهات المنظمة للمؤتمر وفعاليات رسمية وشعبية مختلفة و مدير ثقافة عجلون سامر الفريحات، ألقى رئيس المؤتمر ورئيس جمعية عجلون للبحوث والدراسات الأستاذ الدكتور خليف الغرايبة كلمة رحب فيها بالحضور، كما قدم الغرايبة نبذه عامة عن المؤتمر وأبرز المحاور التي سيتناولها المؤتمر ، إضافة الى تقديم موجز عن إنجازات جمعية عجلون للبحوث والدراسات ، كما قدم شكره وتقديره للجان المؤتمر التنظيمية، والعلمية، والاعلامية، ولجنة التوصيات.

من جانبه ألقى رئيس رابطة الكتاب الأردنيين فرع عجلون الدكتور رفعات الزغول كلمة أكد فيها أنه يجب العودة الى تراثنا وعاداتنا وتقالدينا التي أصبحت مهدده بالإندثار بسبب غزو الحضارات والثقافات الغربية ، مؤكدا أن الشباب والكبار بدأوا بالفعل ينسون تراثنا الزاخر بالعطاء والإنجاز .

كما القى رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور محمود الروسان كلمة أشار فيها الى أن جامعة عجلون الوطنية وضمن سياستها وخططها وبرامجها تهدف دائما الى دعم كل البرامج والخطط للفعاليات المختلفة في محافظة عجلون وجميع محافظات المملكة ،مؤكدا أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم كل الدعم والمساندة لكافة البرامج والأنشطة المختلفة.

وأكد مندوب محافظ عجلون محمد أبو دلبوح على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات العلمية في محافظة عجلون التي تتمتع بميزات عديدة ، مشيرا الى أن المحافظ وجميع كوادرها على أتم الإستعداد لتقديم كل الدعم والمساندة لجميع البرامج والأنشطة في محافظة عجلون .

وفي نهاية الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر قام راعي فعاليات المؤتمر ورئيس المؤتمر الاستاذ الدكتور خليف الغرايبة بتكريم رئيس جامعة عجلون الوطنية ومدير ثقافة عجلون وراعي الحفل والمشاركين في المؤتمر .

وإشتملت الجلسة الأولى من المؤتمر والتي أدارتها الدكتور فايزة المومني على خمسة أوراق عمل ،حيث قدم أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة مؤتة الدكتور محمد حسين محاسنة ورقة عمل بعنوان القهوة العربية في الموروث الشعبي الأردني ، كما قدم الباحث في جمعية عجلون للبحوث والدراسات الدكتور شهاب الغرايبة ورقة عمل بعنوان الأغاني والأهازيج الشعبية في منطقة عجلون.

وقدم عضو هيئة التدريس في جامعة عجلون الوطنية والباحث في جمعية عجلون للبحوث والدراسات الأستاذ علي عبدي النواطير ورقة عمل بعنوان الإعتقادات والخرافات الشعبية في منطقة عجلون ، كما قدم المهندس الدكتور عاطف نصير من جامعة العلوم والتكنولوجيا ورقة عمل بعنوان التراث الشعبي والتنمية المستدامة ، وقدم الباحث المساعد في جمعية عجلون للبحوث والدراسات الدكتور طه حسن الزعارير ورقة عمل بعنوان الأمثال الشعبية في منطقة عجلون .

وسيشتمل اليوم الثاني من المؤتمر على جلستين بواقع خمسة أوراق عمل في كل جلسة ، حيث ستتناول جلسات المؤتمر المساكن التقليدية والأمثال الشعبية والطب الشعبي والصناعات التقليدية والموروث السياحي والطبيعي والأحوال الجوية في الموروث الشعبي والقضاء العشائري والشعر الشعبي باللهجة الشعبية وطرح الحفاظ على الموروث الشعبي الاردني ، كما سيتم زيارة متحف جمعية الوهادنة للتراث الشعبي التي تعتبر من طرق الحفاظ على الموروث الشعبي الأردني .

ويذكر أن مؤتمر الأردن تاريخ وحضاره الذي يعقد للمرة السادسة على التوالي في رحاب جامعة عجلون الوطنية يتناول عددا من المحاور التي تتعلق بعجلون ،حيث تناول المؤتمر الخامس على محور عجلون في المصادر التاريخية والجغرافية ، وتناول المؤتمر الرابع محور عجلون في الوثائق العثمانية والوطنية ،كما تناول المؤتمر الثالث على محور الحياة الشعبية والتراث في محافظة عجلون، وتناول المؤتمر الأول والثاني على محور عجلون في التاريخ .

ويتشكل المؤتمر من عدد من اللجان من أبرزها اللجنة التحضيرية والتنظيمية واللجنة العلمية واللجنة الإعلامية ولجنة صياغة توصيات المؤتمر .