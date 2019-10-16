إنطلاق مهرجان التمور الأردنية الثاني

عمان- الغد– ممثلا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين افتتح إبراهيم الشحاحده وزير الزراعة والبيئة المهرجان الثاني للتمور بتنظيم من وزارة الزراعة و دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية لترويج للتمور الاردنية وخاصة تمر المجهول حيث ثمن الشحاحده الدعم الكريم من دولة الأمارات العربية المتحدة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

الشحاحده أكد أن زراعة النخيل في الأردن من الزراعات الواعدة وذات الأثر الاقتصادي العالي، والأردن لا يعتبر من الدول التي تزرع النخيل بصورة تقليدية في الماضي إلا أنه في الفترة الأخيرة تم التوجه للتوسع في زراعة أصناف مميزة من النخيل كالمجهول والبرحي، مما يجعل هذا القطاع من القطاعات الواعدة نظراً للإقبال الذي تواجهه الأصناف الأردنية وارتفاع اسعارها، وبلغت اعداد النخيل ما يقارب نصف مليون نخلة ويشكل انتاج صنف المجهول في الأردن ما يقارب 14% من المنتج العالمي من هذا الصنف.

وتعتبر زراعة النخيل من الزراعات ذات الأولوية نظراً لكونها تُزرع في المناطق الهامشية في الأراضي الرملية وتمتاز بقدرتها على تحمل المياه غير الصالحة للزراعات التقليدية ( المياه المالحة) بالإضافة للجدوى الاقتصادية والعائد المرتفع لزراعة النخيل.

ويذكر ان المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية الذي تنظمه الوزارة بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية للترويج للاصناف الأردنية لدى البعثات الدبلوماسية الموجودة في الأردن حيث حضر ما يقارب 25 بعثة دبلوماسية بالإضافة لعقد شراكات مع مشترين دوليين حيث تم تأكيد حضر ايضا ما يقارب 15 من كبار مشتري التمور في العالم لعقد شراكات مع المنتجين والمصدرين الأردنيين.

كما يساهم المهرجان من خلال الندوة العلمية التي تقام بمشاركة الخبراء والمتخصصين الدوليين في بحث كافة التحديات والأمراض والقضايا التسويقية وتطوير سلاسل القيمة للتمور.

ويتضمن المهرجان ضمن محاورة تكريم الفائزين بالمسابقات الدولية المحكمة التي تم الاعلان عنها مسبقاً بهدف دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وخلق روح التنافس لتحسين جودة المنتجات ورفع القيمة المضافة.