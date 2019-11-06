إنطلاق ورشة الاتحاد الآسيوي للاتحادات الأهلية لكرة القدم – صور

عمان – الغد – انطلقت صباح اليوم الأربعاء ، ورشة عمل الامناء العامين للاتحادات الأهلية، والتي يقيمها الاتحاد الآسيوي، في العاصمة عمان، بمشاركة 13 اتحاداً قارياً.

ورحب الأمين العام لاتحاد الكرة سيزار صوبر بالحضور، مشيداً بدور جميع الاتحادات في تطوير اللعبة، لافتاً لأهمية زيادة التعاون بحثاً عن المزيد من التقدم والارتقاء بكرة القدم إلى مصاف العالمية.

واستعرض مسؤول التطوير في منطقة غرب آسيا روبيرت سبع في بداية الورشة، آلية النظام المالي المساعد، وطرق الاستفادة منه والقطاع الذي يسعى النظام لتدعيمه والمتمثل بالفئات العمرية والكرة النسوية.

وتمحورت الورشة في اليوم الأول حول النظام المالي وبرامج التنمية وضوابط وقواعد برنامج المساعدات المالية (AFAP)، ومبادرة البنية التحتية (PII)ونظام التطوير الآسيوي.

وتحدث المستشار المالي في الاتحاد الآسيوي صامويل جي بنتراديل عن الإدارة المالية وأهدافها وكيفية ادارة الموارد المتاحة وفق للميزانية المخصصة للمشاريع المراد العمل عليها والتخطيط والضوابط والمعوقات التي من الممكن ان تعرقل مسيرة المشاريع.

وشهدت الورشة تبادلا لوجهات النظر بين المشاركين ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، الذين أكدوا أن هناك اجتماعات دورية ستعقد مع كل اتحاد على حدا خلال اليوم وغداً للاطلاع على الأنظمة المالية والمشاريع المستقبلية.