إنفاق الأردنيين على السفر يرتفع 5 % والدخل السياحي يزيد 10 %

محمد أبو الغنم

عمان – ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر للخارج بنسبة 5.1 % خلال أول 11 شهرا من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وبلغ مقدار إنفاق الأردنيين على السفر للخارج خلال تلك الفترة 964.1 مليون دينار أو ما مقداره 47 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2018.

وشهدت مدفوعات سفر الأردنيين خلال شهر تشرین الثاني (نوفمبر) من العام 2019 ارتفاعا مقداره 4.3 ملیون دینار بنسبة بلغت 7 % لتصل إلى 65.4 ملیون دینار مقارنة مع الشهر نفسه من العام قبل الماضي.

أما خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019، فقد ارتفعت مدفوعات السفر بقیمة 47 ملیون دینار بنسبة بلغت 5.1 % لتصل إلى 964.1 ملیون دینار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018.

وفي المقابل، شهدت مقبوضات السفر (الدخل السياحي) خلال شهر تشرین الثاني (نوفمبر) من العام 2019 ارتفاعا مقداره 44.9 ملیون دینار أو بنسبة 15.8 % لتصل إلى 328.2 ملیون دینار مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2018.



أما خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2019، فقد ارتفعت مقبوضات السفر بقیمة 343.5 ملیون دینار أو بنسبة 10 % لتصل إلى 3.79 ملیار دینار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018.

ويشار إلى أن عدد شركات الطيران المنتظمة والمحلية في مطار الملكة علياء الدولي يبلغ 45 شركة، وتتضمن الشركات المشغلة الأردنية كلا من الملكية الأردنية الناقل الرسمي في البلاد، فلاي جوردن، والأردنية للطيران.

ويدفع المسافر المغادر ضريبة خاصة قيمتها 20 دينارا على تذاكر السفر تعود للحكومة، بالإضافة إلى 10.006 دينار كرسوم استخدام مبنى المسافرين، و2.032 دينار كرسوم الاستخدام المشترك لمرافق مبنى المسافرين.

وبذلك يكون المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المسافر 32.038 دينار مقسما بين الحكومة ومجموعة المطار.