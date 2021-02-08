إنفاق 21.8 مليار دولار على الساعات الذكية في 2020

إبراهيم المبيضين

عمان- أسهمت ازمة كورونا وتداعياتها والاغلاقات التي نجمت عنها في العديد من دول العالم في زيادة الاقبال على التكنولوجيا واجهزتها المختلفة خصوصا تلك التي تسهل التواصل بين الناس او تقدم خدمات تعلق بالصحة مثل الساعات الذكية.

ويظهر تقرير عالمي حديث زيادة الاقبال عليها وزيادة انفاق المستخدمين لاقتناء احدث اجهزتها مع توفير هذه الساعات ميزة الاتصال بشبكة الانترنت وخدمات لها علاقة بالتواصل الاجتماعي وتقديم مؤشرات صحية ورياضية للمستهلك.

وأكد التقرير الذي نشر مؤخرا لمؤسسة “غارتنر” البحثية العالمية بأن انفاق المستخدمين النهائيين على اجهزة الساعات الذكية قد زاد ليسجّل خلال العام الماضي 2020 حوالي 21.8 مليار دولار في جميع اسواق الاتصالات حول العالم.

وذكر التقرير بانه مع تسجيل هذا الرقم يكون انفاق المستخدمين حول العالم على الساعات الذكية قد نما بمقدار 3.3 مليار دولار وبنسبة تصل الى 18 % وذلك لدى المقارنة بحجم الانفاق المسجل على هذه الاجهزة في العام السابق 2019 والذي بلغ وقتها قرابة 18.5 مليار دولار.

وقال التقرير بأن السبب في هذا النمو يرجع الى زيادة الوعي بأهمية هذه الاجهزة في تسهيل التواصل بين الناس، والتحكم في العمل، والحصول من قبل المستخدم على مؤشرات صحية تقدمها مثل هذه الاجهزة وخصوصا في ازمة مثل ازمة كورونا زادت وعي الناس بأهمية العناية بالصحة وجميع مؤشراتها، الامر الذي زاد من دخول افواج جديدة من المستخدمين يرغبون باقتناء مثل هذه الاجهزة.