إنفانتينو: ربما نتمكن من إصلاح كرة القدم بالتراجع خطوة للوراء

روما – قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن نشاط كرة القدم لن يُستأنف إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معتبرا أن هذه الأزمة العالمية قد تكون فرصة “لإصلاح” هذه الرياضة من خلال “التراجع خطوة للوراء” بحيث يكون هناك عدد أقل من المباريات، ولكن على مستوى أعلى.

وصرح إنفانتينو في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية بقوله: “نحن بحاجة إلى دراسة التداعيات العالمية لهذه الأزمة، الموقف الآن صعب، نحن لا نعرف متى تعود الأمور إلى طبيعتها. ولكن دعونا ننظر إلى الفرص؛ ربما يمكننا إصلاح كرة القدم العالمية من خلال التراجع خطوة إلى الوراء؛ بنسق مختلف وعدد أقل من البطولات، ولكن أكثر إثارة للاهتمام”.

#Fútbol ⚽ 💬 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró cauto con el problema del coronavirushttps://t.co/qePMpU4Sur — Diario SPORT (@sport) March 23, 2020

وأضاف: “ربما يكون هناك عدد أقل من الفرق، ولكن أكثر عدالة؛ عدد أقل من المباريات لحماية صحة اللاعبين، ولكن أكثر عدالة. إنه ليس خيالا علميا، علينا أن نقدر الأضرار، وسنرى كيف سنتعامل معها”.

وشدد: “الصحة أولا، ثم كل شيء آخر. وبالنسبة للمديرين التنفيذيين، علينا انتظار الأفضل والاستعداد للأسوأ. ودون ذعر، يجب أن نقول بوضوح، سوف تعود المباريات عندما لا يكون هناك خطرا على صحة أي شخص؛ ويجب على الاتحادات والروابط اتباع توصيات الحكومات”.

وأكد: “لقد أظهرنا روح التعاون والتضامن مع أوروبا وأمريكا الجنوبية. الآن علينا أن نفكر في مواعيد مباريات المنتخبات والقرارات الخاصة بتقنين أوضاع اللاعبين والتعاقدات؛ ينبغي أن نفكر في حماية العقود. لابد من إتخاذ تدابير صارمة، ولكن لا يوجد خيار آخر. سيتعين علينا جميعا تقديم تضحيات”.

وتطرق إنفانتينو إلى تعديل بطولة كأس العالم للأندية، التي أصبحت تضم 24 فريقا، ورأى أنها وسيلة فعالة لرفع مستوى كرة القدم العالمية. (إفي)