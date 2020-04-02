إنفانتينو: كرة القدم ستكون أكثر ترحيبا بعد أزمة كورونا

روما – أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخميس أن كرة القدم ستخرج “بشكل مختلف تماما” من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الرياضة ستكون “أقل غطرسة وأكثر ترحيبا”.

وقال إنفانتينو في رسالة نشرت بواسطة وسائل الإعلام الإيطالية: “سيعود وقت التفكير في كرة القدم وعندما يأتي، سنحتفل معا بنهاية الكابوس. كرة القدم بعد فيروس كورونا ستكون مختلفة تماما، ستكون اجتماعية وتضامنية بشكل أكبر وكذلك مرتبطة بالواقع الإقليمي، ولكن في نفس الوقت أكثر عالمية وأقل غطرسة وأكثر ترحيبا”.

#Fútbol ⚽ 💬 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, opinó sobre las consecuencias que cree que tendrá el coronavirus en el fútbolhttps://t.co/18DAkUxHdb — Diario SPORT (@sport) April 2, 2020

وتابع: “الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو الفرح من أجل الهدف والمعانقة لمشاركة الفرح. سنكون أفضل وأكثر إنسانية، وأكثر انتباها للقيم الحقيقية. ستخرج إيطاليا من هذا، لأنها في أصعب اللحظات تعرف كيف تقدم أفضل ما عندها. أنا إلى جانبكم أيها الأصدقاء الأعزاء”.

وبعث المسؤول الكروي، المولود في سويسرا لكن من أبوين إيطاليين، بهذه الرسالة الموجهة إلى إيطاليا لإظهار قربه من هذا البلد في حالة الطوارئ الحالية بسبب الفيروس التاجي، الذي تسبب بالفعل في تسجيل أكثر من 13000 حالة وفاة وما يزيد عن 110.000 إصابة.

وأكد إنفانتينو أنه يشارك الإيطاليين معاناتهم في هذه الحالة الصحية الطارئة، وطالب باحترام الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الحكومة، التي بدورها مددت القيود المفروضة على الحركة لاحتواء الوباء حتى 13 أبريل/نيسان الجاري. (إفي)