إنفانتينو لا يستبعد تأجيل المباريات الدولية بسبب “فيروس كورونا”

بلفاست – أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو، أنه لا يستبعد تأجيل المباريات الدولية الودية بسبب تفشي فيورس كورونا المستجد.

وقال إنفانتينو لدى وصوله بلفاست، حيث تقام الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي في نهاية الأسبوع: “صحة الأشخاض أهم بكثير من أي مباراة كرة قدم، لهذا السبب علينا أن نبحث الوضع ونأمل أن يتحسن أكثر من أن يسوء”.

وتابع: “في الوقت الحالي، يبدو أن الوباء مستمر في التفشي، إذا كان لا بد من تأجيل المباريات أو لعبها بدون جمهور حتى تستقر الأمور، سنقوم بذلك”.

وتم تأجيل جميع مباريات الدوري المقررة في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا، حيث مقر الاتحاد الدولي للعبة، ومنعت الحكومة السويسرية، المنعقدة في جلسة استثنائية، حتى 15 آذار (مارس) على الأقل، إقامة أي حدث عام أو خاص يجمع أكثر من 1000 شخص.

