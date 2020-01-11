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إنفانتينو وهاجيرتي وياماشيتا في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية

منذ ساعتين

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مدن – اختير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني انفانتينو ورئيس الاتحاد الدولي للتنس، الأميركي ديفيد هاجيرتي، ورئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، ياشيرو ياماشيتا، أعضاء جدد باللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت اللجنة التنفيذية قد اقترحت الثلاثة كأعضاء جدد في الخامس من كانون ثان (يناير) وتم تأكيد اختيارهم الجمعة بمناسبة الاجتماع 135 للجنة الأولمبية الدولية في لوزان (سويسرا).

وانضم الثلاثة للجنة بصفتهما العملية في الاتحادات أو اللجان التي يعملون بها، واجتاز كل واحد منهم اختبارا أخلاقيا باللجنة الأولمبية الدولية لاستبعاد إنعدام الأهلية والشكوك في دوائرهم. (إفي)

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