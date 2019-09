إنفانتينو: يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم

مدريد – أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو أن موقف المؤسسة التي يرأسها “واضح وصارم”، مبرزا ضرورة السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران.

وفي بيان صدر الخميس، قال إنفانتنيو، فيما يتعلق بمنع النساء في إيران من دخول ملاعب كرة القدم، إنه ينتظر من الاتحاد والسلطات في البلد الآسيوي، أن: “تتقبل الدعوات المتكررة لمواجهة هذا الوضع غير المقبول”.

وأوضح رئيس الفيفا: “لقد تواصلت معهم عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وكذلك إدارة الفيفا. لدينا حاليا وفد مؤلف من أعضاء بالمؤسسة في إيران وأتمنى تلقي أنباء جيدة منهم”.

وأضاف: “نتفهم أنه ينبغي اتخاذ إجراءات قبل القيام بذلك بالطريقة المناسبة والآمنة، لكن هذا هو الوقت لتغيير الأمور والفيفا ينتظر حدوث تقدم إيجابي اعتبارا من المباراة القادمة التي ستقام في إيران، في تشرين أول (اكتوبر) المقبل”.

ويأتي هذا البيان بعدما قامت الشابة الإيرانية سحر خدياري بإضرام النيران في نفسها بعدما علمت أنها قد تواجه السجن لمدة 6 أشهر بسبب محاولتها دخول ستاد كرة قدم متخفية في ملابس رجل لحضور مباراة لفريقها المفضل، علما بأن دخول النساء لهذه الأماكن ممنوع في الجمهورية الإسلامية.

