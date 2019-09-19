آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

إنفانتينو: يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم

منذ 14 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو أن موقف المؤسسة التي يرأسها “واضح وصارم”، مبرزا ضرورة السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران.

وفي بيان صدر الخميس، قال إنفانتنيو، فيما يتعلق بمنع النساء في إيران من دخول ملاعب كرة القدم، إنه ينتظر من الاتحاد والسلطات في البلد الآسيوي، أن: “تتقبل الدعوات المتكررة لمواجهة هذا الوضع غير المقبول”.

وأوضح رئيس الفيفا: “لقد تواصلت معهم عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، وكذلك إدارة الفيفا. لدينا حاليا وفد مؤلف من أعضاء بالمؤسسة في إيران وأتمنى تلقي أنباء جيدة منهم”.

وأضاف: “نتفهم أنه ينبغي اتخاذ إجراءات قبل القيام بذلك بالطريقة المناسبة والآمنة، لكن هذا هو الوقت لتغيير الأمور والفيفا ينتظر حدوث تقدم إيجابي اعتبارا من المباراة القادمة التي ستقام في إيران، في تشرين أول (اكتوبر) المقبل”.

ويأتي هذا البيان بعدما قامت الشابة الإيرانية سحر خدياري بإضرام النيران في نفسها بعدما علمت أنها قد تواجه السجن لمدة 6 أشهر بسبب محاولتها دخول ستاد كرة قدم متخفية في ملابس رجل لحضور مباراة لفريقها المفضل، علما بأن دخول النساء لهذه الأماكن ممنوع في الجمهورية الإسلامية.

وتوفيت الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 29 عاما في مستشفى بطهران في التاسع من  أيلول (سبتمبر) الحالي، بعدما تعرضت لحروق في 90% من جسدها، في واقعة أثارت ضجة كبيرة في إيران.

وعلى الرغم من ذلك، نفى والد الفتاة أن تكون ابنته قد أدينت بالسجن بسبب محاولاتها دخول الاستاد، في الوقت الذي أبدت فيه السلطات القضائية امتنانها لهذا التوضيح. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

تشيلسي وليفربول يتطلعان لتضميد جراحهما القارية من بوابة “البريميرليغ”

منذ 25 دقيقة

“صقور النشامى” يُحلق في التصنيف ويحتل المركز 37 عالميا

منذ ساعة واحدة

بروسيا دورتموند في رحلة صعبة إلى فرانكفورت بالدوري الالماني

منذ ساعتين

صدام ناري بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر عشية افتتاح الموسم الجديد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock