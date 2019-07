إنفانتينو يريد رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات الى 32

ليون – أفاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو الجمعة أنه يهدف الى رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 الى 32 اعتبارا من 2023، بعدما وصف النسخة الحالية المقامة في فرنسا بأنها “أفضل كأس عالم للسيدات في التاريخ”.

واستضافت فرنسا النسخة الثامنة من مونديال السيدات اعتبارا من 7 حزيران/يونيو وحتى الأحد حيث تقام المباراة النهائية بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وهولندا التي تصل الى هذه المرحلة من البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وكان رئيس الاتحاد الدولي راضيا تماما عن نجاح النسخة الثامنة من النهائيات، قائلا من ليون التي تستضيف المباراة النهائية بأن هذه البطولة كانت “الأفضل في التاريخ، كانت هائلة، استثنائية”.

Infantino has his own motives, sure, and he loooooooves expanding stuff. But expansion = opportunity for women in many places. If it takes a few years for teams to catch up to USWNT, well, it should. They're pretty good. https://t.co/XOsV8QLvq8

— Andrew Das (@AndrewDasNYT) July 5, 2019