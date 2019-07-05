إنفانتينو يريد رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات الى 32

ليون – أفاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري جاني إنفانتينو الجمعة أنه يهدف الى رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات من 24 الى 32 اعتبارا من 2023، بعدما وصف النسخة الحالية المقامة في فرنسا بأنها “أفضل كأس عالم للسيدات في التاريخ”.

Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est prononcé pour un Mondial féminin à 32 équipes contre 24 actuellement. Noël Le Graët préconise, de son côté, un rendez-vous tous les deux ans https://t.co/Cjuxyi4Qxn pic.twitter.com/lNFDGeN6Et — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2019

واستضافت فرنسا النسخة الثامنة من مونديال السيدات اعتبارا من 7 حزيران/يونيو وحتى الأحد حيث تقام المباراة النهائية بين الولايات المتحدة حاملة اللقب وهولندا التي تصل الى هذه المرحلة من البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وكان رئيس الاتحاد الدولي راضيا تماما عن نجاح النسخة الثامنة من النهائيات، قائلا من ليون التي تستضيف المباراة النهائية بأن هذه البطولة كانت “الأفضل في التاريخ، كانت هائلة، استثنائية”.

Infantino has his own motives, sure, and he loooooooves expanding stuff. But expansion = opportunity for women in many places. If it takes a few years for teams to catch up to USWNT, well, it should. They're pretty good. https://t.co/XOsV8QLvq8 — Andrew Das (@AndrewDasNYT) July 5, 2019

وعلى غرار ما حصل في مونديال الرجال الذي سيشارك فيه 48 منتخبا عوضا عن 32 اعتبارا من 2026، قال إنفانتينو أنه سيعمل على رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات الى 32 اعتبارا من 2023، مضيفا “لا يجب هدر الوقت. يجب العمل، لا شيء مستحيل. إذا نظرنا للنجاح الذي حققه هذا المونديال (الحالي)، يجب أن نرى (نهائيات) أكبر”.

Infantino wants to expand Women's World Cup to 32 teams https://t.co/59dIznt0Ag pic.twitter.com/Rwbes9w0bx — theScore FC (@theScoreFC) July 5, 2019

لكنه استطرد “المشكلة أمامنا كأس عالم (القادمة) بدأنا للتو تقبل ملفات الترشح لاستضافتها على أساس مشاركة 24 منتخبا، ولهذا السبب علينا أن نتحرك بشكل أسرع والتناقش بالأمر كمسألة عاجلة، وفي هذه الحالة يجب علينا إعادة فتح عملية تقديم طلبات الترشح”.

وفتح باب الترشح لاستضافة نهائيات 2023 في آذار/مارس الماضي وقد أكدت 10 بلدان رغبتها بتنظيم البطولة، هي الأرجنتين، أستراليا، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية التي أعربت عن رغبتها بأن تتقدم بملف مشترك مع جارتها الشمالية.

وفي ظل التذمر من الفوارق الهائلة من حيث العائدات المالية التي تحصل عليها النساء مقارنة بالرجال، كشف إنفانتينو أن فيفا سيضاعف التقديمات المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات، مع توجه لإطلاق بطولة العالم لأندية السيدات “اعتبارا من العام المقبل”.

كما تحدث السويسري عن استثمار عالمي بقيمة مليار يورو من قبل فيفا في كرة القدم النسائية، موضحا “يجب الاستثمار لتنمية كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم”.– (أ ف ب)