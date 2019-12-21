“إنفلونزا الخنازير”: تزايد الطلب على المطعوم.. وأرقام الإصابات تتغير

محمود الطراونة

عمان – أكد خبراء صحيون ان فعالية مطعوم الانفلونزا الموسمية (انفلونزا الخنازير) تتفاوت بحسب استجابة الشخص له، مشيرين الى انه كان يجب الحصول على جرعاته خلال شهري ايلول (سبتمبر) وتشرين الأول (نوفمبر) من كل عام.

وقال مدير عام مستشفى الامير حمزة الحكومي الدكتور باسم الزعبي انه يمكن لغير المصابين بالانفلونزا “تعاطي المطعوم حاليا غير ان الاستجابة له قد لا تحصل قبل اسبوعين”، مبينا ان المطعوم “يراعي كل عام نوع الانفلونزا وتكوينها الجيني ومدة تحولها ومن ثم يتم تطويره”.

وأشار الى ان “ما يقلق هو حالة الهلع التي ترافق التعاطي مع حالات الانفلونزا والاجراءات المصاحبة وخوف الناس من الإصابة وعدم القدرة على فهم آلية المرض او الإصابة به”.

من جهته، قال مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات ان المراجعات لمرض الانفلونزا طبيعية وضمن معدلاتها، لافتا الى “مراجعة 42 شخصا للمستشفى قدمت لهم العلاجات اللازمة، فيما تم إدخال 3 حالات للمستشفى احداها من الحالات الصعبة كون المصاب يخضع لجلسات غسيل كلى”.

وأوضح أن المستشفى يقدم خدماته على مدار الساعة لأي حالة وباهتمام وتركيز شديدين، مؤكدا فعالية العلاج الذي يحصل عليه المصابون وكان من شأنه مغادرتهم المستشفى.

الى ذلك، أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، مسؤول ملف رصد حالات انفلونزا الخنازير عدنان إسحاق أن عدد الوفيات المصابة بانفلونزا الخنازير ارتفع إلى 7 أشخاص، مشيرا في تصريحات لـ “الغد” إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 276.

وأوضح اسحاق، في تصريح لـ”الغد”، أن “المتوفاة السابعة كانت مصابة بالسرطان ولديها نقص في المناعة وأي حالة إنفلونزا كانت ستؤدي إلى وفاتها”، متوقعا ارتفاع معدل الحالات المصابة او الوفيات.

وكان وزير الصحة سعد جابر اعلن في وقت سابق عن تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50 %، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لافتا الى أن الوزارة اشترت 320 الف حبة من دواء “التاموفلو”؛ لضمان تقديم العلاج للجميع، وعلى نفقة الحكومة.

وفيما أشار إلى أن “حالة الطوارئ معلنة في جميع مديريات الصحة”، مؤكدا أن “العلاج يوزع على الجميع، وهو فعال”.

وكان وزير الصحة فوض مديري المديريات في المحافظات بمنح وسائل الاعلام المعلومات فور صدورها عن الحالات كل في محافظته وتوضيح الامر للرأي العام.

الى ذلك، قال مدير صحة الكرك ايمن الطراونة ان الحالات التي راجعت المستشفيات “هي اربع حالات من منطقة الاغوار ولم تثبت اي حالة جديدة في المحافظة”، مشيرا الى استقرار الوضع في المحافظة بعد انحسار عدد المراجعات بنسبة كبيرة.

وفيما يتعلق بالمطعوم ومدى فاعليته، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات ان المطعوم المتواجد في الصيدليات “جديد لموسم 2019 – 2020″، مشيرا الى أن مصنع هذا المطعوم هما شركتان عالميتان تدرسان سنويا (دي ان ايه) للفيروس الذي يصفه بأنه “متغير وذكي ولذلك يتم إجراء تغييرات سنوية على المطعوم”.

واضاف، ان المؤسسة خفضت سعر المطعوم للتخفيف على المواطن وهو تخفيض مؤقت وهناك كميات كبيرة في السوق وتوجد عينات مجانية لدى الاطباء منعا للمضاربات، فيما حددت المؤسسة بدل خدمة بمعدل دينار او 1.5 دينار ووفق رقابة عالية، لافتا الى ان فعالية المطعوم ستكون قليلة بعد تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وقال عبيدات إنه يتوفر لدى صيدليات المملكة نحو 7 آلاف عبوة (إبرة) من المطعوم، مضيفًا “أن مستودعات الأدوية، التي لديها أيضًا حوالي 7 آلاف مطعوم، مستعدة لتزويد صيدليات المملكة بهذا المطعوم في حال تم بيع 98 % منه”.

وأوضح أن هذا المطعوم لا توفره وزارة الصحة للمواطنين كونه غير داخل بالتأمين الصحي، والمتوفر منه في الوزارة مخصص للكوادر الصحية فقط، لكنه موجود في القطاع الخاص.

ونفى عبيدات ان يكون الترويج للمطعوم لأغراض تجارية لعدم وجود كميات منه في الاسواق سوى الـ14 ألف عبوة الموجودة حاليا، موضحا أنه لم يتم تسعير المطاعيم سابقا خوفا من التحكم بالسعر وكذلك تحسبا لانقطاع المطاعيم.

وأوضح أن فرق التفتيش وجدت ان هناك عينات مجانية بحدود 50 % ولا بد من استفادة المريض منها من خلال برنامج اشرفت عليه المؤسسة واعطاء بدل خدمة للصيدلي.