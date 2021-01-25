“إنفور” تعين غاردنر للإشراف على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

دبي- أعلنت شركة “إنفور” عن تعيين أمل غاردنر نائبا للرئيس ومديرا عاما لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وستتولى غاردنر مهمة الإشراف على نمو أعمال واستراتيجيات شركة “إنفور” في المنطقة، مع الالتزام بإتمام تنفيذ المشاريع وضمان نجاح العملاء. وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال يورغ يونغ، نائب الرئيس التنفيذي لدى إنفور في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “إننا سعداء بانضمام أمل إلى فريق “إنفور”. فمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعد منطقة نمو حيوية بالنسبة لشركة “إنفور”، وتزخر بالفرص الواعدة بمزيد من التطور”.

وأضاف: “إن خبرة أمل الواسعة ومهاراتها في مجال تقنيات قطاع المشاريع، إضافة إلى موهبتها في قيادة فرق العمل وتنفيذ استراتيجيات الأعمال يجعل منها شخصية مثالية لتولي هذا الدور. وستعمل أمل مع فريقها بهدف تمكين العملاء في منطقة الشرق الأوسط من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بنجاح، والاستفادة من تحسين مستوى مكتسبات الإنتاج وذلك بالاعتماد على حلول “إنفور””. وتعد غاردنر من أبرز المسؤولين التنفيذيين وتمتلك مهارات واسعة في مجال تقنية المعلومات، وخبرة تمتد لأكثر من 20 عاما تشمل الحلول الشاملة لقطاع المشاريع end-to-end والتي تمكن العملاء من تطوير أعمالهم وتحويلها رقميا. كما تمتلك سجلا حافلا بالنجاحات في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو ترتكز على نجاح العملاء، إضافة إلى القدرة على قيادة فرق العمل لتحقيق معدلات نمو مستدامة. ومن جهتها، تقول غاردنر: “إنها فرصة ممتعة حقا للانضمام إلى “إنفور”. فحجم الطلب يبدو غير مسبوق بسبب أعمال التحوّل الرقمي التي تشهدها مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، كما أن حلولنا الخاصة بهذه القطاعات والتي تعتمد حوسبة السّحاب تبدو خيارا مثاليا لمساعدة العملاء في مسيرتهم نحو إتمام هذه التحولات. ويسعدني أن أتولى مهمة قيادة “إنفور” في المنطقة خلال هذه المرحلة المهمة”. وقبل انضمامها إلى “إنفور”، شغلت غاردنر منصب نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة “إيبيكور” للبرمجيات، كما سبق ذلك أن تولت مهام المدير العام لأعمال قطاع المشاريع التجارية والعملاء لدى شركة “لينوفو” في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما شغلت غاردنر عددا من المناصب التنفيذية لدى شركة “دل”، بما في ذلك منصب رئيس الأعمال العالمية في الأسواق الناشئة.