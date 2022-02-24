“إنفينتنغ آنا” مسلسل يكشف الفجوة بين أجيال الألفية والأخرى.. حتى في الاحتيال!

غادة الشيخ- “لم أكن أتوقع أن يأتي يوم وأقول فيه العبارة التي كنا نسمعها من أهالينا: جيلنا وجليكم، إلا بعد أن انتهيت من مشاهدة هذا المسلسل!”، هذه جملة قرأتها “الغد” في واحدة من التعليقات على حساب منصة “نيتفليكس” على بوستر للمسلسل الأميركي الذي يعرض على المنصة “إنفينت آنا”.

من يقرأ ذلك التعليق ممن هم في الأعمار التي تسبق جيل الألفية، يجد فيه كثير من الإنصاف، فبالفعل من يتابع مسلسل “إنفينتنغ آنا” الذي يتحدث عن قصة فتاة من مواليد الألفية الجديدة اسمها آنا، وكيف استطاعت أن تسقط رؤوس كبيرة من أعمدة وول ستريت في مدينة نيويورك، بطريقة احتيالها التي لا تشبه قصص الاحتيال التي مرت على المحاكم الأميركية على مدار قرون، بل كانت طريقة احتيال تكشف مثل ما جاء في معنى ذلك التعليق: “هذا الجيل لا يشبه جيلنا!”

لا تتحلى آنا التي هي بطلة المسلسل ذات الـ(25 عاماً) بأي شيء مميز سواء في شخصيتها، أو حتى مظهرها حتى يبرر تعريتها لرموز اقتصادية في نيويورك، لكن ما تتميز به الذكاء في إقناع الآخر بالطريقة التي تشبه الطرق التي نراها على “الإنستغرام” و “التك توك” عندما يطل علينا أشخاص من جيل الألفية ويقنعون المتابع على شراء منتج ما، أو عمل متابعة لـ”مؤثر” ما، بطرق تتفوق على كل دراسات التسويق، وجميعها تنصب باتجاه واحد: القدرة الهائلة على “الإلحاح”.

وتدور القصة حول احتيال البطلة آنا، على رجالات بنوك وشركات تمويل، ونساء متصدرات في عالم الأزياء وشخصيات لها بصمة قوة في عالم الثراء في مدينة “نيويورك”، تدعي لهم أنها وريثة ألمانية تملك صندوق إئتمان بملايين الدولارات من والدها الألماني صاحب الجذور الروسية، وتتنقل بين صندوقها الإئتماني “الوهمي” إلى عقول تلك الشخصيات حتى تقنعهم لتأسيس حلمها في استئجار واحد من أهم الأبنية التاريخية بنيويورك لتحوله إلى مكان مخصص لكل أشكال الفنون يحاكي الماضي ويتناسب مع روح الثراء التي تصر على أن يغزو المكان.

لم تكتف آنا بوعود من احتالت عليهم بأن يحققوا حلمها المنشود، بل استطاعت أن تنصب عليهم وهم “يضحكون” بملايين الدولارات أنفقتهم في أغلى فنادق أميركا ودول أخرى مرتدية ملابس من أغلى الماركات العالمية، وكل ذلك كانت توثقه بالصور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الصور التي ساهمت في خدعها البصرية أن تقنع من احتالت عليهم بأنها ابنة الملياردير ذي الأصول الروسية، مع أنه في حقيقة الأمر عامل فقير يعمل في واحدة من شركات التبريد!

ومن الطبيعي ووفق تسلسل أي عمل درامي، وقعت آنا في فخ شر أعمالها، ومن الأشياء التي ساهمت في كشفها على حقيقتها تحقيق استقصائي أعدته صحافية تعمل في واحدة من المجلات ولها دور محوري في المسلسل، لكن حتى اكتشاف حقيقة تلك المحتالة لم يكن عادياً أو تقليدياً، فزجها في السجن لم يكن مثل أية نهاية قصة لأي محتال، بالعكس كان عبارة عن فرصة ذهبية لها بأن تكون جدران السجن مساحة تجلعها “نجمة”.

“أعدك بأن أجعل من شخصية مشهورة”، بهذه العبارة استطاعت الصحافية أن تقنع آنا، بأن تسرد قصتها في تحقيقها الصحافي الذي كانت تعده، بعد أن باءت كل محاولاتها السابقة بإقناعها أن تبوح لها بأي شيء حتى عندما عرضت عليها أن تدافع عنها عبر مادتها الصحافية، لم تقتنع آنا بأن تبوح، لكن بمجرد أن وعدتها بأن تصبح “مشهورة” وكأن حنفية مياه كانت عالقة، وفجأة بدأت تعمل وتنزل سيل من المياه.

نسيت آنا، أنها قد تقضي 15 عاماً في السجن، ونسيت بأنها ستحرم من أهم حق في الحياة وهو الحرية، وكذلك نسيت أن أوج عمرها وشبابها سوف تقضيها بعيداً عن الشمس وادخل زنزانة لا تتجاوز مساحتها المترين ونصف، نسيت كل تلك الأساسيات مقابل إدمانها مثل إدمان كثيرين من جيلها في هوس الشهرة والسوشال ميديا، بل انصب اهتمامها إلى الفساتين التي سترتديها في جلسات محاكمتها، وعدد كاميرات الصحافيين، كذلك عدد المتابعين لصفحتها التي تديرها صديقاتها على الإنستغرام والتي كانت تنشر فيها “آخر صيحات” موضة آنا في المحكمة!

في نهاية المسلسل، وبمجرد أن نطقت المحكمة بكلمة “مذنبة” على البطلة بحق ثمانية قضايا احتيال كبرى قامت بها، اندثرت هالة النجومية والشهرة وحجم اللايكات التي كانت آنا مولعة بهم، وانتبهت أنها الآن أمام واقع جديد لا يكترث بالمؤثرين، وبحجم وعدد المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يكترث بعالم هو في نهاية المطاف عالم افتراضي، بل هو واقع حقيقي وملموس، واقع سلب منها الحرية التي لا تستطيع المواقع الافتراضية أن تعوضها به!

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