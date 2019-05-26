“إنفينيتي” الراعي الرسمي لفعاليات رمضان في فندق فورسيزونز

عمّان – تقدّم شركة بسطامي وصاحب التجارية – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – وعلى مدار الشهر الكريم رعايتها لفعاليات رمضان المختلفة في فندق فورسيزونز – عمّان. وتأتي هذه الرعاية على ضوء خطة الشركة في إعادة إطلاق علامة إنفينيتي في الأردن وحرصاً منها على إيجاد الفرص للتواصل مع عملائها في كافة المناسبات، فتتواجد دائماً لإبراز كفاءة السيارة وجمالها، وتتفاعل باستمرار مع العملاء وترد على استفساراتهم.

وتتضمّن الفعاليات مأدبة الإفطار اليومية التي ستُقام في قاعة الفندق الرئيسة، والأمسيات الرمضانية المتنوعة التي تمّ الاعتناء بأدق تفاصيلها؛ لتشعر الضيوف من أصحاب الذوق العالي بأنهم نالوا ما يطمحون إليه، وما يرتقي دوماً إلى حسّهم الرفيع. هذا وقد اتخذت بسطامي وصاحب في الفندق زاوية عرض خاصة بها، لتكون على تواصل مباشر مع الراغبين في التعرّف إلى سيارتيها Q50 Hybrid و Q30 صاحبة الحضور القويّ والجريء، من خلال أحد موظفيها المختصين المتواجد للإجابة مباشرة على استفسارات المهتمّين، ومساعدة الراغبين في حجز تجربة قيادة لأي من سيارات إنفينيتي، الأكثر تشويقاً وإثارة على الإطلاق. وعن الأسباب التي دفعت بسطامي وصاحب لتقديم هذه الرعاية، تحدّث السيد زيد حامد – مدير دائرة المبيعات والتسويق في الشركة – قائلاً: “إنّنا في بسطامي وصاحب نبحث عن كلّ ما يعكس الجمال الذي تُبرزه إنفينيتي بسياراتها المختلفة وبالأخص فئات: Q30 و Q50 Hybrid، التي صُممت بجمال داخلي وخارجي يجذب الحواس.”. وأضاف: “إن فعاليات رمضان المتنوعة في فورسيزونز – عمّان، تجذب إليها الباحثين عن تخطي المألوف، والإبداع الذي لا نظير له والرفاهية المتناهية، تماماً كما نبحث نحن”.

ومن الجدير ذكره، أن هذه الرعاية ليست الأولى من نوعها لنيسان إنفينيتي، فقد رعت الشركة مجموعة من الفعاليات الثقافية والإبداعية والفنية منذ بداية العام؛ ساعية إلى إثراء رصيدها في أداء دورها المجتمعيّ، ومؤكدة على أنها علامة فارقة في الجمال والابتكار والقوة على الدوام.