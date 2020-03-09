“إنفينيتي” تبدأ رحلة البحث عن أبرز الموسيقيين الإماراتيين الموهوبين

دبي- أعلنت إنفينيتي الشرق الأوسط عن انطلاق رحلة بحثها عن أفضل الموسيقيين الموهوبين في الإمارات العربية المتحدة تمهيداً لإطلاق سلسلة “أكاديمية إنفينيتي”. وستتيح هذه الفعالية لأبرز المواهب في الإمارات فرصة تحقيق نقلة نوعية في مسيرتهم الفنية من خلال تسجيل أغنية حصرية في استوديو خاص بالتعاون مع المنتج الإماراتي المشهور كريم الفضل، مؤسس شركة “أريبيان باندا برودكشن”.

وتأتي هذه المسابقة المميزة بعد سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها العلامة بعنوان “رحلة حياة”، والتي عُرض موسمها الأول في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 على موقع:infiniti-tv.com ، وقد استعرضت هذه السلسلة من تقديم نور الدين قصص وتجارب عشرة أفراد موهوبين من المنطقة. وتأخذ الحلقة الثامنة المُشاهد في جولة إلى عالم كريم الفضل، المعروف أيضاً باسم “الباندا العربي”، وهو منتج وعازف جيتار مختص بموسيقى الروك، وسيكون مُضيف أول من سلسلة “أكاديمية إنفينيتي”. واستنادا إلى معرفة كريم الكبيرة بالموسيقى وفن الإنتاج الموسيقي، سيتم اختيار أحد الموسيقيين أو الفرق الموسيقية لإنتاج أغنية حصرية.

للمشاركة في مسابقة سلسلة “أكاديمية إنفينيتي”، يجب على الموسيقيين الصاعدين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة تحميل مقطع فيديو مدته من 30 إلى 60 ثانية، يستعرضون خلاله موهبتهم الموسيقية على إنستجرام باستخدام هاشتاج INFINITIacademy# والإشارة إلى كلّ من [email protected] و[email protected] (تُطبق الشروط والأحكام). ويبدأ التقديم في المسابقة بتاريخ 10 آذار (مارس) 2020 لغاية 20 آذار 2020 ، ليتم الإعلان عن الفائز المحظوظ بتاريخ 23 آذار يوماً. وتعليقاً على ذلك، قال ماركوس ليث المدير التنفيذي لشركة “إنفينيتي الشرق الأوسط”: “يسرنا في “إنفينيتي” أن نعلن عن مسابقة سلسلة “أكاديمية إنفينيتي” مع المنتج كريم الفضل”

وأضاف: ” ندرك أن حجز استديو احترافي قد يكون مكلفا للغاية، وقد يشكل ذلك عائقا كبيرا أمام الموسيقيين الموهوبين لبدء رحلتهم، لذا يسرنا أن نكون قادرين على مساعدتهم والأخذ بيدهم في رحلتهم على طريق النجاح”.