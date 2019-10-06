“إنفينيتي” تحتفي بثلاثة عقود على انطلاقتها بحملة استكشافية في مدينة البترا الأردنية

البترا- أعلنت شركة “إنفينيتي” للسيارات المحدودة عن دعمها حملة استكشافية في مدينة البترا الأثرية، والتي تتميز باستخدام تقنيات تصوير من وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، وأسطول من سياراتها من فئة الدفع الرباعي. وتهدف هذه الحملة التي انطلقت بالتزامن مع احتفالاتها بالذكرى السنوية الثلاثين على تأسيسها، إلى زيارة موقع استكشاف أثري جديد يجسد رمزاً لتطور علم الآثار الحديث.

وعلى خطى البروفيسورة سارة باركاك، الزميلة في “ناشيونال جيوغرافيك” وأستاذة علم الآثار التي ساعدت في الكشف عن موقع جديد في البترا بالاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة “درون”، انطلق أسطول سيارات ’إنفينيتي‘ من طراز ’كيو إكس 80‘ و’كيو إكس 50‘ على طريق الملك القديم من البحر الميت، باتجاه المركز التجاري التاريخي في مدينة البترا الأثرية. واستكشف فريق من الصحفيين المناطق القريبة من النصب الذي اكتشفته باركاك بعد أن “كان مخفياً أمام أعيننا”. وبمساعدة تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، اكتشفت باركاك وأحد زملائها منصة أثرية (أبعادها 50×100 متر) إلى الجنوب من المدينة القديمة. وبناء على المسح العلمي، لم يكن لهذه المنصة أي وجه شبه مألوف مع سائر الهياكل والمعالم الأثرية الأخرى في البترا.

وتعد باركاك خبيرة رائدة في استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في علم الآثار، وقد نشرت الشهر الماضي كتاباً بعنوان: “علم الآثار من الفضاء” (Archaeology from Space).

وحول ذلك، قالت سارة باركاك: “تعد الأقمار الاصطناعية من الأدوات التي يمكن أن يستخدمها عُلماء الآثار لتكوين فهم أفضل حول التضاريس الطبيعية المحيطة بموقع عملهم، كما تمثل طريقة لاستكشاف الميزات الموجودة في موقعٍ واحد أو أكثر باستخدام أساليب فعالة من حيث التكلفة والوقت المطلوب؛ إذ قد يستغرق الأمر عشرات السنين لمسح واستقصاء المناطق، بينما يمكن للأقمار الاصطناعية مساعدة فرق التنقيب على تقريب صور الأماكن المحددة بدقة ومن ثم ورسم الخرائط المطلوبة”.

وأضافت باركاك: “أعتقد أن أبرز ما يميز ’إنفينيتي‘ هو تحررها من أي مفاهيم مسبقة أو تقليدية حول المهام والأغراض الحقيقية للسيارات. وتبدو الشركة مستعدة بشكل عام لتحمل المخاطر والتوجه بخطى واثقة نحو الابتكار، خاصة مع سعيها الدؤوب لجعل سياراتها كهربائية بالكامل في غضون السنوات القليلة المقبلة”.

وبدوره، قال تريفور هيل، مدير عام الاتصالات العالمية لدى “إنفينيتي” وعضو “نادي المستكشفين”: “تتمتع ’إنفينيتي‘ بتاريخ حافل بالتقنيات المبتكرة التي ارتقت بحدود الإمكانات المستقبلية للإنسان. وتحتفي ’إنفينيتي‘ بشخصيات متميزة، مثل الدكتورة باركاك التي أسهمت في تطوير علم الآثار عبر الاستعانة بتقنيات جديدة ومتطورة. ونحن نواصل السعي لاستكشاف إمكانيات وفرص جديدة عبر التكنولوجيا، لتمكين عملائنا أثناء القيادة وفي حياتهم العملية. وتعد الأردن وجهة مثالية لتكريم الشخصيات التي تحدت المفاهيم التقليدية المعهودة. ونعتقد أن روعة هذه الخطوة لا تكمن فقط في توظيف التقنيات المتقدمة لاستكشاف الجوانب المختلفة للبتراء التي شهدت جهوداً استكشافية عديدة سابقاً، بل تتخطى ذلك إلى تتبع خطى قادةٍ مُتميزين من أمثال فيصل بن الحسين بن علي الهاشمي وتوماس إدوارد لورنس، اللذين غيرا قواعد الاشتباك العسكري قبل 100 عام خلال مسيرتهما الشهيرة نحو العقبة، ناهيك عن المحاولات اللاحقة لتوحيد المنطقة”.