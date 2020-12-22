“إنفينيتي” تختتم مشاركاتها بمنافسات الفورمولا1 مع نهاية 2020



دبي- تختتم إنفينيتي مشاركاتها في سباقات الفورمولا1 بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد رصيد من النجاحات التي تمكنت من تحقيقها خلال الأعوام العشرة الماضية، وذلك في خطوة تسعى من خلالها إلى تركيز جهودها ومواردها على التحول إلى علامة تجارية كبرى في توفير الحلول للمحركات الكهربائية، والمنافسة على مستوى القطاع وبخاصة في أسواقها الأكثر نشاطًا المتمثلة في الصين وأمريكا الشمالية.

وكانت العلامة التجارية قد دخلت منافسات الفورمولا1 في العام 2011 بصفتها راعيا تجاريا لسباق ريد بول لتصبح بعد ذلك الراعي الرئيسي للفريق في العام 2012، مؤسسة بذلك واحدة من أنجح وسائل الرعاية في تاريخ الرياضة، من حيث التعريف بالعلامة التجارية ومستويات الوعي بقدرات العلامة التجارية وظهورها. وفي أعقاب إدخال المحركات الهجينة في نظام تشغيل سيارات الفورمولا1 العام 2014 مستفيدة من الخبرة الطويلة لدى العلامة التجارية في هذا النوع من الأنظمة، أصبحت إنفينيتي لاعباً حيوياً في هذه الرياضة خلال العام 2016 بصفتها الشريك التقني لفريق رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا1، بهدف العمل على التطوير المشترك لنظام استعادة الطاقة (ERS) في السيارة، والذي يعتبر أحد أكثر التقنيات ابتكارًا وتطورًا في رياضة السيارات.

وطوال عقد من الزمن، ظلت إنفينيتي في طليعة الابتكار من خلال المبادرات الرائدة مثل أكاديمية إنفينيتي الهندسية المشهورة على نطاق واسع وتطوير نموذج عمل إنفينيتي الرائد بروجيكت بلاك إس بالتعاون مع فريق رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا1.

وتتميز مجموعة الأنظمة الكهربائية التي جرى استكشافها من خلال إنفينيتي (Q60) بروجيكت بلاك إس، بنظام استعادة الطاقة (ERS) والمستوحى من النظام المثبت في محركات سيارات الفورمولا، ويتمثل الهدف الرئيسي من النموذج الأولي في اختبار كيف يمكن نقل تجربة الأداء الكهربائي والكفاءة الحرارية في سيارات الفورمولا1 وتطبيقها على المركبات الكهربائية المستقبلية للعلامة التجارية.

وكان التعاون في المجال الفني لمدة خمسة أعوام مع فريق رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا1 ناجحًا للغاية بالنسبة لإنفينيتي؛ حيث عمل العديد من مهندسي إنفينيتي مع الفريق على تطوير نظام استعادة الطاقة الخاص بسيارة السباق، وتنافست الشركتان معًا 100 مرة في سباق الفورمولا1 الجائزة الكبرى، وحققتا إجمالي 459 نقطة بطولة وصعدت على منصة التتويج ثلاث مرات.