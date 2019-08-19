“إنفينيتي” راعي السيارات الرسمي لمهرجان “ليالي عمان”

عمان- أعلنت شركة بسطامي وصاحب التجارية -الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن- عن دعمها ورعايتها لمهرجان ليالي عمان 2019، لتكون “إنفينيتي” بذلك راعي السيارات الرسمي للمهرجان الذي انطلقت فعالياته في الثامن من آب (أغسطس) الحالي في أرض المعارض- طريق المطار، بمشاركة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر في ليلتين متتاليتين، والنجم الصاعد عمر كمال في الليلة الثالثة.

جاءت الرعاية كأحد النشاطات والفعاليات التي تقيمها الشركة لإعادة إطلاق علامة “إنفينيتي” في الأردن، والتي من شأنها تقديم شخصية هذه المركبة وهويتها المتميزة بالفخامة والأناقة لعملائها أصحاب الذوق الرفيع، وذلك من خلال الفعاليات رفيعة المستوى التي تلائم طبيعة هذه العلامة وتعكس رقيها.

هذا وقد شهدت “إنفينيتي” تفاعلاً كبيراً من جمهور المهرجان على مدار الليالي الثلاث؛ حيث اتخذت ركناً خاصاً بها للتواصل مع الزوار، كما قامت بعرض ثلاث من سياراتها الجديدة من فئات QX50 وQX80 وQ50 hybrid التي تتخطى حدود المألوف بمميزاتها الخاصة بها وتصاميمها المثيرة، وقد كانت فرصة مميزة للتواصل المباشر مع زوار الحفل الذين تلقوا تعاملاً مميزاً من قبل فريق إنفينيتي، والذي ساعد المهتمين على التعرف على سيارات “إنفينيتي” الجديدة وحجز تجربة قيادة لأي منها. كما وقد أجرت شركة بسطامي وصاحب مسابقة لزوار ركنها، منحت فيها جوائز قيمة من بينها إقامة في أحد فنادق البحر الميت، مع فرصة قيادة إحدى سيارات “إنفينيتي”، وذلك للاستمتاع بقدر أكبر من الرفاهية في هذه الإجازة المميزة. ومن الجدير بالذكر أن “إنفينيتي” قد كانت السيارة الخاصة التي رافقت الفنانين الساهر وكمال في جولاتهما طوال فترة إقامتهما في الأردن.