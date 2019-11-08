إنقاذ شخصين سحبهما موج البحر الميت

عمان- الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الغطس في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من غطاسي مركز الانقاذ المائي والجبلي تمكنا صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ شخصين من داخل مياه البحر الميت نتيجة لارتفاع الموج الأمر الذي أدى إلى سحب المياه لهما إلى مناطق عميقة في البحر بمنطقة الزارة.

وبينت إدارة الإعلام أن “فرق الغطس استخدمت في عملية الإنقاذ زوارق الانقاذ المائي التابعة لمركز الإنقاذ المائي والجبلي في حين كان هنالك شخصان تمكنا من الخروج من داخل البحر لوحدهما، حيث وصفت حالتهم جميعا بالجيدة، ولم تتطلب النقل إلى المستشفى”.